Sosyal Medyada Hedef Alınan Daha 17'nin Yıldızı Ceren Ayruk'un Menajerinden Sert Açıklama!

Bodrum'un yaz atmosferini ekranlara taşıyan Daha 17, hikâyesi kadar genç oyuncularıyla da sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. Dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk ise daha ilk tanıtımlardan itibaren dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle güzelliği ve yüz hatlarıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetilen Ayruk, dizideki partneri Çağan Efe Ak'la birlikte Medcezir'in unutulmaz ikilisi Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u hatırlattığı yorumlarıyla gündeme gelmişti.

Daha 17'yle popülerliği artan genç oyuncunun sosyal medyada gördüğü ilgi de kısa sürede büyüdü. Fakat Ceren Ayruk'un adını son dönemde duyuran tek şey oyunculuğu ya da güzelliği olmadı.