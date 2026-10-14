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Sosyal Medyada Hedef Alınan Daha 17'nin Yıldızı Ceren Ayruk'un Menajerinden Sert Açıklama!

Sosyal Medyada Hedef Alınan Daha 17'nin Yıldızı Ceren Ayruk'un Menajerinden Sert Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 22:54
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Daha 17 dizisiyle yıldızı parlayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ceren Ayruk, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımlarla gündemde. Güzelliğiyle Serenay Sarıkaya'ya benzetilen genç oyuncu, son aylarda çeşitli iddiaların ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. 

Özellikle yaşı üzerinden başlatılan tartışmaların ardından olayın boyutu giderek büyüdü. Ayruk'un kişisel bilgilerinin de sosyal medyada paylaşıldığının öne sürülmesi üzerine menajerlik şirketi harekete geçti. Yapılan açıklamada, oyuncuyu hedef alan hesaplara karşı hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gençlik dizileri arasında kendine yer açan Daha 17, özellikle genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ceren Ayruk oldu.

Gençlik dizileri arasında kendine yer açan Daha 17, özellikle genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ceren Ayruk oldu.

Bodrum'un yaz atmosferini ekranlara taşıyan Daha 17, hikâyesi kadar genç oyuncularıyla da sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. Dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk ise daha ilk tanıtımlardan itibaren dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle güzelliği ve yüz hatlarıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetilen Ayruk, dizideki partneri Çağan Efe Ak'la birlikte Medcezir'in unutulmaz ikilisi Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u hatırlattığı yorumlarıyla gündeme gelmişti.

Daha 17'yle popülerliği artan genç oyuncunun sosyal medyada gördüğü ilgi de kısa sürede büyüdü. Fakat Ceren Ayruk'un adını son dönemde duyuran tek şey oyunculuğu ya da güzelliği olmadı.

Ceren Ayruk'un yaşıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar, genç oyuncuyu bir süredir tartışmaların odağına taşımıştı.

Ceren Ayruk'un yaşıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar, genç oyuncuyu bir süredir tartışmaların odağına taşımıştı.

Sosyal medyada Ayruk'a ait olduğu öne sürülen eski mezuniyet fotoğrafları paylaşılmış, bu görüntüler üzerinden oyuncunun yaşı ve doğum tarihi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı kullanıcılar internette yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunurken, tartışmalar kısa sürede oyuncunun kendisini hedef alan paylaşımlara dönüştü. Ancak yaşıyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmiş değil.

Üstelik menajerlik şirketinin son açıklamasına bakılırsa mesele yalnızca sosyal medyada yapılan yorumlarla da sınırlı kalmamış. Oyuncunun kişisel verilerinin kamuya açık şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtilirken, Ceren Ayruk cephesinden beklenen açıklama da geldi.

Ceren Ayruk'un bağlı olduğu Aslı Karabulut Talent Management, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Ceren Ayruk'un bağlı olduğu Aslı Karabulut Talent Management, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Menajerlik şirketi, kişilere ait özel bilgilerin ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığının tespit edildiğini, söz konusu içeriklerin delil olarak kayıt altına alındığını açıkladı. Paylaşımda, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi kapsamında suç olduğu hatırlatılarak 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca Ceren Ayruk'u sistematik şekilde hedef aldığı, hakaret ve asılsız isnatlarda bulunduğu ifade edilen hesaplar hakkında da gerekli hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu. Şirket, anonim hesap kullanılmasının ya da paylaşımların sonradan silinmesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını özellikle vurguladı.

Açıklamanın sonunda ise ilgili hesapların ve paylaşımların delillendirildiği, sorumlular hakkında ayrıca bir bildirimde bulunulmaksızın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve gerekli davaların açılması için işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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