Sosyal Medyada Hedef Alınan Daha 17'nin Yıldızı Ceren Ayruk'un Menajerinden Sert Açıklama!
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Daha 17 dizisiyle yıldızı parlayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ceren Ayruk, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımlarla gündemde. Güzelliğiyle Serenay Sarıkaya'ya benzetilen genç oyuncu, son aylarda çeşitli iddiaların ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Özellikle yaşı üzerinden başlatılan tartışmaların ardından olayın boyutu giderek büyüdü. Ayruk'un kişisel bilgilerinin de sosyal medyada paylaşıldığının öne sürülmesi üzerine menajerlik şirketi harekete geçti. Yapılan açıklamada, oyuncuyu hedef alan hesaplara karşı hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gençlik dizileri arasında kendine yer açan Daha 17, özellikle genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ceren Ayruk oldu.
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Ceren Ayruk'un yaşıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar, genç oyuncuyu bir süredir tartışmaların odağına taşımıştı.
Ceren Ayruk'un bağlı olduğu Aslı Karabulut Talent Management, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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