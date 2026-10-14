Mahsur Kalan Murat Boz'dan Acil Tahliye Çağrısı: "Artık Çıkabileceğimiz Son Yere Çıkıyoruz!"
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak nedeniyle Maslak-Ayazağa'da mahsur kalan Murat Boz'dan yeni bir yardım çağrısı geldi. Saatler önce stüdyoları su bastığını ve yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyuran ünlü şarkıcı, yetkililerden yardım istemişti. Aynı bölgede bulunan Demet Özdemir de yaşananlara dikkat çekerek destek çağrısında bulunmuştu. Ancak Murat Boz'un son yayınladığı video, durumun giderek ciddileştiğini gösterdi. Bulundukları yerde çıkabilecekleri son noktaya ulaştıklarını söyleyen Boz, bu kez acil tahliye istedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İstanbul'daki sağanak nedeniyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kalan Murat Boz, saatler önce yaptığı paylaşımla yardım istemişti. Ancak anlaşılan o ki bölgedeki tehlike henüz geçmiş değil.
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Murat Boz'dan korkutan yeni video! Durumun giderek kötüleştiğini duyuran ünlü şarkıcı, bu kez acil tahliye çağrısında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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