Mahsur Kalan Murat Boz'dan Acil Tahliye Çağrısı: "Artık Çıkabileceğimiz Son Yere Çıkıyoruz!"

İstanbul'da gün boyunca etkisini gösteren şiddetli sağanak, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Kentin birçok noktasında yolları ve binaları su basarken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Yağışın şiddeti nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul genelinde okulların tatil edilmesine karar verildi.

Sağanağın vurduğu noktalardan biri de Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları oldu. Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stüdyoları su bastığını, elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışanla birlikte bölgede mahsur kaldıklarını duyurdu.

Boz, ilk paylaşımında şu sözlerle yetkililere seslenmişti: “Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Aynı bölgede bulunan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuş, “Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz.” sözleriyle yaşananlara dikkat çekmişti. İki ünlü ismin peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Murat Boz'dan gelen son haber endişeleri daha da artırdı.