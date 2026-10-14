article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mahsur Kalan Murat Boz'dan Acil Tahliye Çağrısı: "Artık Çıkabileceğimiz Son Yere Çıkıyoruz!"

Mahsur Kalan Murat Boz'dan Acil Tahliye Çağrısı: "Artık Çıkabileceğimiz Son Yere Çıkıyoruz!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 21:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak nedeniyle Maslak-Ayazağa'da mahsur kalan Murat Boz'dan yeni bir yardım çağrısı geldi. Saatler önce stüdyoları su bastığını ve yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyuran ünlü şarkıcı, yetkililerden yardım istemişti. Aynı bölgede bulunan Demet Özdemir de yaşananlara dikkat çekerek destek çağrısında bulunmuştu. Ancak Murat Boz'un son yayınladığı video, durumun giderek ciddileştiğini gösterdi. Bulundukları yerde çıkabilecekleri son noktaya ulaştıklarını söyleyen Boz, bu kez acil tahliye istedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'daki sağanak nedeniyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kalan Murat Boz, saatler önce yaptığı paylaşımla yardım istemişti. Ancak anlaşılan o ki bölgedeki tehlike henüz geçmiş değil.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kalan Murat Boz, saatler önce yaptığı paylaşımla yardım istemişti. Ancak anlaşılan o ki bölgedeki tehlike henüz geçmiş değil.

İstanbul'da gün boyunca etkisini gösteren şiddetli sağanak, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Kentin birçok noktasında yolları ve binaları su basarken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Yağışın şiddeti nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul genelinde okulların tatil edilmesine karar verildi.

Sağanağın vurduğu noktalardan biri de Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları oldu. Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stüdyoları su bastığını, elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışanla birlikte bölgede mahsur kaldıklarını duyurdu.

Boz, ilk paylaşımında şu sözlerle yetkililere seslenmişti: “Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Aynı bölgede bulunan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuş, “Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz.” sözleriyle yaşananlara dikkat çekmişti. İki ünlü ismin peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Murat Boz'dan gelen son haber endişeleri daha da artırdı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Murat Boz'dan korkutan yeni video! Durumun giderek kötüleştiğini duyuran ünlü şarkıcı, bu kez acil tahliye çağrısında bulundu.

İlk paylaşımında stüdyoları su bastığını ve elektriklerin kesildiğini açıklayan Murat Boz, kısa süre sonra sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınladı. Bulundukları alanda güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştıklarını anlatan ünlü şarkıcı, artık çıkabilecekleri son yere doğru ilerlediklerini söyledi. Boz'un son paylaşımındaki sözleri ise durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu:

“Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz. Lütfen acilen tahliye.”

Saatler önce yardım beklediklerini duyuran Boz'un bu kez doğrudan tahliye istemesi, bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi için endişeleri artırdı. Stüdyolardaki su baskınının ardından güvenli bir yere geçmeye çalışan çalışanların ve ünlü isimlerin tahliye edilip edilmediğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Murat Boz'un son çağrısının ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Umarız bölgede mahsur kalan herkes bir an önce güvenli şekilde tahliye edilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın