Barış Arduç En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Belli ki Ağlamayı Seviyoruz!

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Barış Arduç'u çoğumuz ilk olarak Kiralık Aşk dizisindeki Ömer İplikçi karakteriyle tanıdık. Elçin Sangu'yla başrolünü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde öyle bir ilgi gördü ki aradan yıllar geçmesine rağmen Ömer ve Defne ikilisini unutabilmiş değiliz. Romantik komedi denildiğinde hâlâ akla gelen ilk yapımlardan biri olan Kiralık Aşk, Arduç'un kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu.

Ardından Kuzgun, Kulüp ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı projelerde izlediğimiz oyuncu, romantik komediden dönem dizilerine kadar pek çok türde karşımıza çıktı. Özellikle son dönemde Hande Erçel'le yakaladığı uyumla da sık sık adından söz ettirdi. İkili önce Rüzgara Bırak filminde, ardından Aşkı Hatırla dizisinde bir araya geldi. Sosyal medyada epey konuşulan bu ortaklığın ardından Aşk ve Gözyaşı dizisinde de başrolleri paylaştılar. Ancak büyük beklentilerle başlayan yapım, istenilen reytinglere ulaşamayınca erken final yaptı.

Barış Arduç'un son projesi ise romantik hikâyelerden oldukça farklı. Farah Zeynep Abdullah'la başrolünü paylaştığı Soy filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez korku ve gerilim türünde bir yapımla karşımıza çıktı. Nesiller boyunca devam eden gizemli bir laneti konu alan film, Arduç'un kariyerindeki farklı tercihlerden biri oldu.

Peki, bunca farklı türde projede rol alan Barış Arduç, kamera karşısında olmadığı zamanlarda en çok hangi filmleri izlemeyi seviyor? Ünlü oyuncu, Sinemori'ye yaptığı açıklamayla favorilerini paylaştı.