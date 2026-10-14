Barış Arduç En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Belli ki Ağlamayı Seviyoruz!
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Kiralık Aşk'ın Ömer İplikçi'si olarak hayatımıza giren, son dönemde Hande Erçel'le peş peşe rol aldığı projelerle gündemden düşmeyen Barış Arduç, bu kez sinema zevkiyle karşımızda!
Başarılı oyuncu, Sinemori'ye en sevdiği üç filmi açıkladı. Romantik komedilerde izlemeye alışık olduğumuz Arduç'un tercihlerinde ise romantizmden çok, hayatın zorluklarıyla mücadele eden insanların hikayeleri öne çıkıyor. Üç film de insanın kalbine dokunacak cinsten! Bakalım ünlü oyuncunun favorileri arasında sizin de sevdiğiniz filmler var mı?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kiralık Aşk'ın Ömer İplikçi'si olarak kalbimizi çalan Barış Arduç, yıllardır birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkıyor. Son dönemde ise Hande Erçel'le peş peşe rol aldığı yapımlarla gündemimizde!
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Barış Arduç, Sinemori'ye en sevdiği üç filmi açıkladı. Ünlü oyuncunun tercihlerine bakınca insan hikayelerine ne kadar düşkün olduğunu anlamak zor değil!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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