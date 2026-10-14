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Barış Arduç En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Belli ki Ağlamayı Seviyoruz!

Barış Arduç En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Belli ki Ağlamayı Seviyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 20:10 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 20:15
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Kiralık Aşk'ın Ömer İplikçi'si olarak hayatımıza giren, son dönemde Hande Erçel'le peş peşe rol aldığı projelerle gündemden düşmeyen Barış Arduç, bu kez sinema zevkiyle karşımızda! 

Başarılı oyuncu, Sinemori'ye en sevdiği üç filmi açıkladı. Romantik komedilerde izlemeye alışık olduğumuz Arduç'un tercihlerinde ise romantizmden çok, hayatın zorluklarıyla mücadele eden insanların hikayeleri öne çıkıyor. Üç film de insanın kalbine dokunacak cinsten! Bakalım ünlü oyuncunun favorileri arasında sizin de sevdiğiniz filmler var mı?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kiralık Aşk'ın Ömer İplikçi'si olarak kalbimizi çalan Barış Arduç, yıllardır birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkıyor. Son dönemde ise Hande Erçel'le peş peşe rol aldığı yapımlarla gündemimizde!

Kiralık Aşk'ın Ömer İplikçi'si olarak kalbimizi çalan Barış Arduç, yıllardır birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkıyor. Son dönemde ise Hande Erçel'le peş peşe rol aldığı yapımlarla gündemimizde!

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Barış Arduç'u çoğumuz ilk olarak Kiralık Aşk dizisindeki Ömer İplikçi karakteriyle tanıdık. Elçin Sangu'yla başrolünü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde öyle bir ilgi gördü ki aradan yıllar geçmesine rağmen Ömer ve Defne ikilisini unutabilmiş değiliz. Romantik komedi denildiğinde hâlâ akla gelen ilk yapımlardan biri olan Kiralık Aşk, Arduç'un kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu.

Ardından Kuzgun, Kulüp ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı projelerde izlediğimiz oyuncu, romantik komediden dönem dizilerine kadar pek çok türde karşımıza çıktı. Özellikle son dönemde Hande Erçel'le yakaladığı uyumla da sık sık adından söz ettirdi. İkili önce Rüzgara Bırak filminde, ardından Aşkı Hatırla dizisinde bir araya geldi. Sosyal medyada epey konuşulan bu ortaklığın ardından Aşk ve Gözyaşı dizisinde de başrolleri paylaştılar. Ancak büyük beklentilerle başlayan yapım, istenilen reytinglere ulaşamayınca erken final yaptı.

Barış Arduç'un son projesi ise romantik hikâyelerden oldukça farklı. Farah Zeynep Abdullah'la başrolünü paylaştığı Soy filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez korku ve gerilim türünde bir yapımla karşımıza çıktı. Nesiller boyunca devam eden gizemli bir laneti konu alan film, Arduç'un kariyerindeki farklı tercihlerden biri oldu.

Peki, bunca farklı türde projede rol alan Barış Arduç, kamera karşısında olmadığı zamanlarda en çok hangi filmleri izlemeyi seviyor? Ünlü oyuncu, Sinemori'ye yaptığı açıklamayla favorilerini paylaştı.

Barış Arduç, Sinemori'ye en sevdiği üç filmi açıkladı. Ünlü oyuncunun tercihlerine bakınca insan hikayelerine ne kadar düşkün olduğunu anlamak zor değil!

Barış Arduç'un favorileri arasında Capharnaüm, Children of Heaven ve The Fighter bulunuyor. Üçü de birbirinden farklı hikayeler anlatsa da hepsinin ortak bir noktası var: Hayatın pek de kolay davranmadığı insanların pes etmeden verdikleri mücadeleler.

İlk tercih, 2018 yapımı Capharnaüm (Kefernahum). Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki'nin imzasını taşıyan film, Beyrut'un yoksul mahallelerinde büyüyen 12 yaşındaki Zain'in hikâyesini anlatıyor. Daha çocuk yaşta hayatta kalmaya çalışan Zain, yaşadıklarının ardından kendisini dünyaya getirdikleri için anne ve babasına dava açıyor. Konusu bile insanın boğazını düğümlemeye yeten film, çocukların yetişkinlerin dünyasında ne kadar ağır yükler taşımak zorunda kalabildiğini anlatıyor. İzledikten sonra kolay kolay akıldan çıkmayan filmlerden biri olduğunu söylemek mümkün.

İkinci sırada ise İran sinemasının unutulmaz yapımlarından Children of Heaven (Cennetin Çocukları) var. Yönetmen Majid Majidi'nin 1997 yapımı filmi, küçücük bir çift ayakkabının nasıl kocaman bir meseleye dönüşebileceğini anlatıyor. Küçük Ali, kız kardeşi Zahra'nın ayakkabılarını kaybedince ailesine söylemeye cesaret edemiyor. Çünkü yeni ayakkabı alacak paraları yok. İki kardeş de çareyi Ali'nin ayakkabılarını sırayla giymekte buluyor. Sabah Zahra okula gidiyor, ardından ayakkabıları ağabeyine yetiştiriyor. Bir çift ayakkabıyla insanı hem gülümsetip hem de ağlatabilen bu film, sadeliğiyle etkileyen yapımlardan.

Üçüncü ve son tercih ise The Fighter (Dövüşçü). Mark Wahlberg ve Christian Bale'in başrollerini paylaştığı 2010 yapımı film, gerçek bir hikâyeden uyarlanıyor. Profesyonel boksör Micky Ward, kariyerinde istediği noktaya ulaşmak için mücadele ederken bir yandan da ailesiyle yaşadığı sorunlarla uğraşıyor. Bir zamanların başarılı boksörü olan ağabeyi Dicky ise bağımlılık sorunları nedeniyle hem kendi hayatını hem de kardeşinin kariyerini zora sokuyor. Yani filmde yalnızca ringde atılan yumrukları değil, iki kardeşin birbirleriyle ve hayatla olan mücadelesini de izliyoruz.

Anlayacağınız Barış Arduç'un film zevki, romantik komedilerden ziyade insan hikayelerine ve mücadeleye odaklanıyor. Üç farklı hikaye seçmiş ama hepsinin insanı bir yerinden yakaladığı kesin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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