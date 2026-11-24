Cenazenin ardından günlerce sessiz kalan Atilla Taş, 15 Ekim'de Instagram hesabından uzun bir paylaşım yaptı. 'Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm.' sözleriyle başlayan paylaşımında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Şarkıcı, kızından geriye kalan iki çocuğa da değindi:

'Şimdi evladımdan yadigar iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum.'

Paylaşımını 'Kızıma hasretim hiç bitmeyecek.' diyerek sürdüren Taş, kendisini henüz iyi hissetmediğini ancak torunları için güçlü olmak zorunda olduğunu söyledi.