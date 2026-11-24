Kızı Sezen'i Kaybeden Atilla Taş'ın Torunlarıyla Paylaşımı Yürekleri Sızlattı
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Kızı Sezen Taş'ın kaybının üzüntüsünü yaşayan Atilla Taş, torunlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, torunlarıyla çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına adım atan Atilla Taş, özellikle Ham Çökelek şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de 34 yaşında hayatını kaybetti.
Atilla Taş, 15 Ekim'de yaptığı paylaşımla kızına veda etti.
Atilla Taş torunlarıyla bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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