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Yine Yaptı Yapacağını: Teoman Sinema Salonunu Filmin Ortasında Terk Etti!

Yine Yaptı Yapacağını: Teoman Sinema Salonunu Filmin Ortasında Terk Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 19:16
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Türk rock müziğinin kendine has tavırlarıyla tanıdığımız ismi Teoman, yine yüzümüzü güldüren bir açıklamayla karşımızda! Şarkıları kadar hayata bakışı ve dobra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez Nişantaşı'nda gittiği sinemadan erkenden çıkarken görüntülendi. Sinema salonunu filmin ortasında terk eden Teoman'ın neden böyle yaptığı da haliyle merak edildi. 

Ancak ortada ne beğenilmeyen bir film ne de yaşanan bir tartışma vardı. Meğer Teoman'ın bütün planlarını bozan şey sabah erken kalkmasıymış! Ünlü şarkıcının anlattıkları yine tam kendisinden bekleyeceğimiz türdendi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Teoman'ı yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da ayrı seviyoruz!

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Teoman'ı yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da ayrı seviyoruz!

“Paramparça”, “İstanbul'da Sonbahar”, “Gönülçelen”, “Renkli Rüyalar Oteli” ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz şarkılarıyla yıllardır hayatımızın bir köşesinde olan Teoman, Türk rock müziğinin en özel isimlerinden biri. 90'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ünlü şarkıcı, sahnedeki performansları kadar röportajları ve günlük hayata dair açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor.

Özellikle son yıllarda Teoman'ın verdiği röportajlar başlı başına bir magazin konusu haline geldi. Aşka bakışından yaş almaya, emeklilik düşüncelerinden günlük alışkanlıklarına kadar aklından geçeni pek de süslemeden anlatan ünlü şarkıcının bu rahatlığına artık hepimiz alıştık. Hatta bazen öyle açıklamalar yapıyor ki ne diyeceğimizi bilemeden gülüp geçiyoruz.

Bir dönem gece hayatıyla özdeşleşen Teoman'ın son yıllarda daha sakin bir yaşamı tercih etmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Sabah erken kalktığını, spor yaptığını ve sağlığına daha fazla özen göstermeye çalıştığını anlatan şarkıcı, eski alışkanlıklarını da yavaş yavaş geride bırakıyor. Ancak anlaşılan o ki yeni düzenine alışmak her zaman kolay olmuyor! 

Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı City's'de görüntülenen Teoman, bu kez sinema salonundan filmin ortasında çıkmasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının neden filmi yarıda bıraktığı sorulunca ortaya tam da ondan bekleyeceğimiz türden bir hikaye çıktı...

Teoman sinemada uyuyakalmış! Üstelik filmi beğenmediğinden değil, sabah erken kalkmanın acısını sinema koltuğunda çektiğinden...

Nişantaşı'nda muhabirlerle karşılaşan Teoman, sinemadan erken çıkmasının nedenini hiç dolandırmadan anlattı. Sevdiği bir yönetmenin filmini izlemek için salona girdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, sabah çok erken kalktığı için gösterim sırasında uykusuna yenik düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 dakika uyuduğunu fark edince de filmi izlemeye devam etmek yerine salondan çıkmaya karar vermiş. Üstelik filmle ilgili herhangi bir şiaâyeti de yokmuş! Teoman, beğendiği yönetmenin filmini daha sonra evinde izlemeyi planladığını söylemiş. Yani anlayacağınız, sinema keyfinin yarıda kalmasının tek sorumlusu uykusuymuş.

Muhabirlerle sohbeti bununla da sınırlı kalmadı. Artık erken yatıp erken kalktığını, sabahları spor yaptığını ve sağlığına dikkat etmeye çalıştığını anlatan Teoman, sigarayı bırakmak istediğinden de bahsetti. Geçen yıl sigarayı azaltmayı denediğini ancak başarılı olamadığını söyleyen şarkıcı, bu yıl yeniden denemeye niyetli olduğunu belirtti. Bir de evde yemek yapıp yapmadığı soruldu tabii. Teoman'ın bu soruya verdiği yanıt ise hiç şaşırtmadı:

“Öyle şeylerim yok. Evde hiçbir şey yapmam.”

Anlaşılan Teoman'ın uyku düzeni değişmiş, sabah sporları başlamış ama ev işleriyle arasına koyduğu mesafe hala aynı! Sinemada kaçırdığı filmin kalanını evde tamamlayabilirse ne ala. Biz pek umutlu değiliz açıkçası! 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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