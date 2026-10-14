Yine Yaptı Yapacağını: Teoman Sinema Salonunu Filmin Ortasında Terk Etti!

“Paramparça”, “İstanbul'da Sonbahar”, “Gönülçelen”, “Renkli Rüyalar Oteli” ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz şarkılarıyla yıllardır hayatımızın bir köşesinde olan Teoman, Türk rock müziğinin en özel isimlerinden biri. 90'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ünlü şarkıcı, sahnedeki performansları kadar röportajları ve günlük hayata dair açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor.

Özellikle son yıllarda Teoman'ın verdiği röportajlar başlı başına bir magazin konusu haline geldi. Aşka bakışından yaş almaya, emeklilik düşüncelerinden günlük alışkanlıklarına kadar aklından geçeni pek de süslemeden anlatan ünlü şarkıcının bu rahatlığına artık hepimiz alıştık. Hatta bazen öyle açıklamalar yapıyor ki ne diyeceğimizi bilemeden gülüp geçiyoruz.

Bir dönem gece hayatıyla özdeşleşen Teoman'ın son yıllarda daha sakin bir yaşamı tercih etmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Sabah erken kalktığını, spor yaptığını ve sağlığına daha fazla özen göstermeye çalıştığını anlatan şarkıcı, eski alışkanlıklarını da yavaş yavaş geride bırakıyor. Ancak anlaşılan o ki yeni düzenine alışmak her zaman kolay olmuyor!

Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı City's'de görüntülenen Teoman, bu kez sinema salonundan filmin ortasında çıkmasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının neden filmi yarıda bıraktığı sorulunca ortaya tam da ondan bekleyeceğimiz türden bir hikaye çıktı...