Yine Yaptı Yapacağını: Teoman Sinema Salonunu Filmin Ortasında Terk Etti!
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Türk rock müziğinin kendine has tavırlarıyla tanıdığımız ismi Teoman, yine yüzümüzü güldüren bir açıklamayla karşımızda! Şarkıları kadar hayata bakışı ve dobra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez Nişantaşı'nda gittiği sinemadan erkenden çıkarken görüntülendi. Sinema salonunu filmin ortasında terk eden Teoman'ın neden böyle yaptığı da haliyle merak edildi.
Ancak ortada ne beğenilmeyen bir film ne de yaşanan bir tartışma vardı. Meğer Teoman'ın bütün planlarını bozan şey sabah erken kalkmasıymış! Ünlü şarkıcının anlattıkları yine tam kendisinden bekleyeceğimiz türdendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Teoman'ı yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da ayrı seviyoruz!
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Teoman sinemada uyuyakalmış! Üstelik filmi beğenmediğinden değil, sabah erken kalkmanın acısını sinema koltuğunda çektiğinden...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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