Sıfır Aldığı Otomobili 9 Kez Servise Götüren Tüketici İçin Yargıtay Kararını Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara'da yaşayan bir tüketici, 11 Ağustos 2020'de bayiden sıfır kilometre bir otomobil aldı. Araç, satın alındığı günden itibaren çeşitli arızalar çıkardı ve tüketici neredeyse her ay servise başvurmak zorunda kaldı. Tavandaki boyanın dökülmesiyle başlayan anlaşmazlık Ankara 9. Tüketici Mahkemesi'ne, oradan Yargıtay'a kadar uzandı.
Servis kayıtları birikti.
Boya kusuru kullanıcı hatası sayıldı.
Bilirkişi üretim hatasını buldu.
Yargıtay oy birliğiyle onadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın