2021 yılında otomobildeki start-stop sistemi arızası nedeniyle dört ayrı servis işlemi yapıldı, ancak sorun kalıcı olarak çözülemedi. Aracın görüş kamerası da garanti kapsamında değiştirildi ve tüketici bu değişim için iki ay beklemek zorunda kaldı. Mahkemenin tespitine göre otomobil toplamda dokuz kez servise götürüldü.