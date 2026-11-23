Mayday, kabaca 'gel bana yardım et' anlamına gelen venez m'aider ifadesinden geliyor. Pan-pan ise arıza anlamına gelen panne sözcüğünden türemiş. İkisi de pilotların başları belaya girdiğinde kullandığı çağrılar.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin terimler sözlüğünde bir acil durum ya tehlike ya da aciliyet durumu olarak tanımlanıyor. Tehlike, ciddi ve yakın bir tehditle karşı karşıya olmayı ve hemen yardım gerektirmeyi anlatıyor. Aciliyet durumu ise güvenlikle ilgili endişe duymayı ve zamanında ama hemen olması gerekmeyen yardıma ihtiyaç duymayı ifade ediyor, yani olası bir tehlike durumu.

Pilot aciliyet durumunda pan-pan sözcüğünü üç kez tekrarlıyor. Acil bir tehlike durumunda ise mayday sözcüğünü üç kez söylüyor.