Pilotlar Acil Durumda Neden "Mayday" Der?
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Pilotlar için 'mayday' demek başlarının belada olduğu anlamına geliyor. Çağrı Fransızcadan geliyor. Mayday, kabaca 'gel bana yardım et' anlamına gelen 'venez m'aider' ifadesinden türemiş. Daha az acil durumlarda kullanılan 'pan-pan' ise arıza anlamındaki 'panne' sözcüğünden geliyor.
Mayday ve pan-pan Fransızca ifadelerden geliyor ve iki farklı durumu anlatıyor
Havacılık dilinde Fransızca etkisi başka sözcüklerde de görülüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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