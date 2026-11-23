Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Serik'te hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk başladı. Tarlalarından topladıkları zeytinleri yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, traktör ve kamyonetleriyle sıraya girdi. 24 ila 35 saat bekleyen çiftçiler geceyi araçlarının kasalarında ve ateş başında geçiriyor. Soğuk hava ve çamur ise zorluğu daha da artırıyor.

75 yaşındaki üretici Abdullah Özen, bir gün önce 14.30'dan beri fabrika önünde olduğunu, her yerin çamur olduğunu söyleyerek otomatik bir sıra sistemi kurulmasını istedi. Üretici Mehmet Kır ise bölgeye yeni bir zeytinyağı fabrikası yapılmasını talep etti.