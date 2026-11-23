Fabrika Önünde 35 Saat Kuyrukta Bekliyorlar: 8 Kilodan Sadece 1 Kilo Yağ Çıkıyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte fabrikaların önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Üreticiler, mahsullerini yağa çevirebilmek için soğukta ve çamur içinde 35 saate kadar bekliyor. Üstelik bu yıl yağ verimi de beklentilerin altında kaldı.
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Kaynak: İHA
Serik'te traktör ve kamyonetleriyle sıraya giren üreticiler geceyi araçlarının kasalarında geçiriyor.
Geçen yıllarda 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ alınırken bu yıl 8 kilonun üzerinde zeytin gerekiyor.
Fabrika sahibine göre bu yoğunluğun yaklaşık 40 gün daha sürmesi bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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