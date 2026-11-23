"Nursema" Ceren Karakoç'a Yeni Talip Çıktı, Kızılcık Şerbeti Seyircisi Goygoya Başladı
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Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve kadroya yeni katılan Birand Tunca ilk kez ekrana geldi. Tunca'nın canlandırdığı Ali Murat'ın Nursema'ya gösterdiği ilgi dikkat çekerken Asil'in kıskançlığı da seyircinin gözünden kaçmadı. Peki seyirci bu yeni üçgeni nasıl karşıladı?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Birand Tunca, Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında Ali Murat olarak ilk kez göründü.
Ali Murat'ın Nursema'ya ilgisi Asil'i kıskandırdı.
Seyirci Nursema'nın yeni talibini goygoyla karşıladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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