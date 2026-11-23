Fragmanın ardından sosyal medyada Nursema'nın aşk hayatına dair esprili yorumlar art arda geldi.

Dizide aşk hayatı sık sık hareketlenen Nursema'ya 'yedi kocalı Hürmüz' benzetmesi yapan da oldu, 'Doysema' ve 'Yürüsema' gibi yeni lakaplar takan da.

Kimi seyirci Nursema'nın birini geride bırakır bırakmaz yeni bir aşka yelken açma hızına imrendiğini söyledi, kimi de müflis ve aşık Asil'in kıskançlık hallerini izlemek için sabırsızlandığını yazdı.

İşte Kızılcık Şerbeti seyircisini güldüren o yorumlar: