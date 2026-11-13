Kimin Partneri Olacağı Merak Edildi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni 'Güçlü' Patron Geliyor!

Kızılcık Şerbeti'nde Ali Murat kim sorusunun şimdilik elimizdeki yanıtı, Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil'in iflas eden kanalını satın alan yeni patron olması. Tunca'nın karakteri bu hamleyle diziye hem para hem güç dengesi getiren biri olarak girerken, Ali Murat'ın hangi karakterlerle iş birliği yapacağı, Asil ile ilişkisinin nasıl şekilleneceği ve kimin partneri olacağı henüz bilinmiyor. Bu soruların yanıtı 148. bölümle birlikte netleşecek, ancak Tunca'nın katılımı dizideki değişimin yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadığını da gösteriyor.