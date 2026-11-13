Kimin Partneri Olacağı Merak Edildi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni 'Güçlü' Patron Geliyor!
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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından kadro hareketliliği sürüyor ve bu kez diziye ekrandan çok iyi tanıdığımız bir yüz dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın öğrendiğine göre Show TV'nin uzun soluklu dizisine katılan isim, hikâyeye ticari bir hamleyle giriyor. Yeni karakterin kimin yanında yer alacağı ise şimdilik büyük merak konusu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Birand Tunca, Diriliş: Ertuğrul ve Erkenci Kuş ile tanınan oyuncu olarak Kızılcık Şerbeti'ne katılıyor.
Ali Murat, iflas eden Asil'in kanalını satın alarak Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesine dahil oluyor.
Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından kadro hareketliliği sürüyor, yeni isimler hikâyeye ekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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