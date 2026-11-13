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Kimin Partneri Olacağı Merak Edildi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni 'Güçlü' Patron Geliyor!

Kimin Partneri Olacağı Merak Edildi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni 'Güçlü' Patron Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 17:59
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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından kadro hareketliliği sürüyor ve bu kez diziye ekrandan çok iyi tanıdığımız bir yüz dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın öğrendiğine göre Show TV'nin uzun soluklu dizisine katılan isim, hikâyeye ticari bir hamleyle giriyor. Yeni karakterin kimin yanında yer alacağı ise şimdilik büyük merak konusu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Birand Tunca, Diriliş: Ertuğrul ve Erkenci Kuş ile tanınan oyuncu olarak Kızılcık Şerbeti'ne katılıyor.

Birand Tunca, Diriliş: Ertuğrul ve Erkenci Kuş ile tanınan oyuncu olarak Kızılcık Şerbeti'ne katılıyor.
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5 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Birand Tunca, tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı ve ekranla Diriliş: Ertuğrul'daki rolüyle tanıştı. İzleyicinin hafızasında en çok yer eden işi ise Erkenci Kuş'ta canlandırdığı Emre Divit karakteri oldu; Aşk Laftan Anlamaz gibi geniş kitlelerce izlenen yapımlarda da yer alan oyuncu, şimdi kadrosu kalabalık ve hikâyesi sürekli yön değiştiren bir dizinin içinde karşımıza çıkacak. Altuntaş'ın aktardığına göre Tunca, 148. bölümden itibaren Kızılcık Şerbeti'nde Ali Murat adlı karakteri canlandıracak ve bu karakter dizinin hikâyesine iş dünyası üzerinden bağlanacak.

Ali Murat, iflas eden Asil'in kanalını satın alarak Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesine dahil oluyor.

Ali Murat, iflas eden Asil'in kanalını satın alarak Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesine dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Ali Murat kim sorusunun şimdilik elimizdeki yanıtı, Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil'in iflas eden kanalını satın alan yeni patron olması. Tunca'nın karakteri bu hamleyle diziye hem para hem güç dengesi getiren biri olarak girerken, Ali Murat'ın hangi karakterlerle iş birliği yapacağı, Asil ile ilişkisinin nasıl şekilleneceği ve kimin partneri olacağı henüz bilinmiyor. Bu soruların yanıtı 148. bölümle birlikte netleşecek, ancak Tunca'nın katılımı dizideki değişimin yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadığını da gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından kadro hareketliliği sürüyor, yeni isimler hikâyeye ekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinin değişmesinin ardından kadro hareketliliği sürüyor, yeni isimler hikâyeye ekleniyor.

Altuntaş'ın haberine göre dizinin senaryosunu artık Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yazıyor; ilk bölümden beri hikâyenin başında olan Melis Civelek ile Zeynep Gür ise görevi yeni ekibe devretmişti. Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisinde son haftalarda Nursema karakterinin geri dönüşü de gündem olmuştu ve Ali Murat'ın katılımı bu hareketliliğin yeni halkası olarak görülüyor. Gold Film yapımı dizi için yapım şirketi ya da kanaldan yeni oyuncuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi; bilgiler Altuntaş'ın kulis haberine dayanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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