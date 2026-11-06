Kızılcık Şerbeti'nde İlk Sezondan Beri Kadroda Yer Alan Oyuncu Veda Ediyor

Oyuncu, ayrılığın senaryo kararı olduğunu paylaşımında açıkça dile getirdi. Adayalı, 'Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda, hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ediyorum' ifadelerini kullandı.

Paylaşımına 'Bazı hikâyeler vardır; sadece oynanmaz, insanın hayatında bir iz bırakır… Benim için Yusuf da böyle bir karakter oldu' sözleriyle başlayan oyuncu, bu yolculuğun kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Adayalı, yapım ekibine, senaristlere, yönetmenlere, kamera arkası ekibine ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti. Bu süreci birlikte üretilen, birlikte gülünen ve birlikte yorulunan bir yolculuk olarak tanımladı. İzleyicileri de unutmayan oyuncu, 'Yusuf'u sevgiyle izleyen, benimle birlikte bu karaktere hayat veren herkese teşekkür ederim' dedi.

Mesajını 'Yusuf'a veda ediyorum. Ama güzel anılar hep benimle kalacak. Her şey için teşekkürler… Kızılcık Şerbeti' sözleriyle noktaladı.