Kızılcık Şerbeti'nde İlk Sezondan Beri Kadroda Yer Alan Oyuncu Veda Ediyor
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Kızılcık Şerbeti’nde ilk sezondan beri Yusuf karakterine hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda ediyor. Oyuncu ayrılığını Instagram’dan duyurdu ve sebebini “hikâyenin gereği” olarak açıkladı. 5. sezonda Asil’le iş birliği yapan Yusuf, Ünal ailesiyle yollarını ayırmıştı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda bir ayrılık daha yaşanıyor! İlk sezondan beri dizide Yusuf'a hayat veren oyuncu gidiyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Yusuf'u Vurgun Adayalı, vedasını "hikaye gereği" sözleriyle duyurdu
Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri gündemden düşmüyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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