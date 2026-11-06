article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde İlk Sezondan Beri Kadroda Yer Alan Oyuncu Veda Ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde İlk Sezondan Beri Kadroda Yer Alan Oyuncu Veda Ediyor

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 14:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nde ilk sezondan beri Yusuf karakterine hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda ediyor. Oyuncu ayrılığını Instagram’dan duyurdu ve sebebini “hikâyenin gereği” olarak açıkladı. 5. sezonda Asil’le iş birliği yapan Yusuf, Ünal ailesiyle yollarını ayırmıştı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda bir ayrılık daha yaşanıyor! İlk sezondan beri dizide Yusuf'a hayat veren oyuncu gidiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda bir ayrılık daha yaşanıyor! İlk sezondan beri dizide Yusuf'a hayat veren oyuncu gidiyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk sezonundan bu yana Yusuf karakterine hayat veren Vurgun Adayalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

Yusuf, uzun süre Ünal ailesinin şirketteki her işine koşan, ailenin en güvendiği isimlerden biri olarak izleyicinin karşısına çıktı. Ünal ailesinin iş hayatındaki pek çok kritik sahnede yer alan karakter, sadık duruşuyla seyircinin gözünden kaçmamıştı.

Ancak 5. sezonda karakterin yolu değişti. Yusuf, Asil'le iş birliği yaparak Ünal ailesiyle yollarını ayırmıştı. Bu ani dönüş, karakterin hikâyedeki sonunun yaklaştığının ilk işareti oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Yusuf'u Vurgun Adayalı, vedasını "hikaye gereği" sözleriyle duyurdu

Kızılcık Şerbeti'nin Yusuf'u Vurgun Adayalı, vedasını "hikaye gereği" sözleriyle duyurdu

Oyuncu, ayrılığın senaryo kararı olduğunu paylaşımında açıkça dile getirdi. Adayalı, 'Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda, hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ediyorum' ifadelerini kullandı.

Paylaşımına 'Bazı hikâyeler vardır; sadece oynanmaz, insanın hayatında bir iz bırakır… Benim için Yusuf da böyle bir karakter oldu' sözleriyle başlayan oyuncu, bu yolculuğun kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Adayalı, yapım ekibine, senaristlere, yönetmenlere, kamera arkası ekibine ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti. Bu süreci birlikte üretilen, birlikte gülünen ve birlikte yorulunan bir yolculuk olarak tanımladı. İzleyicileri de unutmayan oyuncu, 'Yusuf'u sevgiyle izleyen, benimle birlikte bu karaktere hayat veren herkese teşekkür ederim' dedi.

Mesajını 'Yusuf'a veda ediyorum. Ama güzel anılar hep benimle kalacak. Her şey için teşekkürler… Kızılcık Şerbeti' sözleriyle noktaladı.

Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri gündemden düşmüyor

Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri gündemden düşmüyor

Fenomen dizide oyuncu değişiklikleri izleyicinin en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alıyor. Daha önce 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un diziden çıkarılması büyük tartışma yaratmış, oyuncunun diziye dönüşü ise seyirciyi sevindirmişti. 

'Belgin Hala' karakterini canlandıran Laçin Ceylan'ın diziye katılması da iptal edilmiş ve oyuncu daha sonra yeniden kadroya alınmıştı.

Ceren Karakoç ve Laçin Ceylan, kadroya geri dönen isimler olurken Lider ve Hilal karakterlerini canlandıran Murat Aygen ile Dila Danışman'ın diziden ayrılacağı açıklandı. Böylece Kızılcık Şerbeti'ne veda eden oyuncu sayısı 3'e çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın