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Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelenen "Nursema" Ceren Karakoç'tan Duygusal Paylaşım

Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelenen "Nursema" Ceren Karakoç'tan Duygusal Paylaşım

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 17:59
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Kızılcık Şerbeti seyircisinin haftalardır beklediği Nursema'nın dönüşü bir hafta ertelendi. Ancak erteleme haberi gelmeden saatler önce Ceren Karakoç'tan seyirciye duygusal bir not gelmişti. Oyuncunun 'Şimdi size emanet' sözleriyle biten paylaşımı, bölüm iptal edilince bambaşka bir anlam kazandı.

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölümden saatler önce seyircisine teşekkür etti.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölümden saatler önce seyircisine teşekkür etti.

Ceren Karakoç, 30 Ekim Cuma günü Instagram hesabından bir hikâye paylaştı.

Nursema karakteriyle geri dönen Karakoç, 'Bu yolculukta beni bu zamana kadar hiç yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini hep hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Ben elimden geleni yaptım, şimdi size emanet.' ifadesinin yer aldığı paylaşımıyla seyirciyi duygulandırdı.

Paylaşımın ardından 145. bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Paylaşımın ardından 145. bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Ancak o buluşma gerçekleşmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş, aynı gün yaptığı paylaşımda Kızılcık Şerbeti'nin yeterli reklam alınamadığı için bu akşam yayınlanmayacağını öne sürdü.

Kısa süre sonra dizinin yapımcısı Gold Film'den resmi açıklama geldi. Açıklamada yeni bölümün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ekrana gelmeyeceği belirtildi. Reklam iddiasına dair ise açıklamada herhangi bir ifade yer almadı.

Böylece Karakoç'un 'Bu akşam saat 20.00'de' diye müjdelediği bölüm, ekrana çıkmasına saatler kala bir hafta sonraya kaldı. Oyuncunun 'Ben elimden geleni yaptım' sözleri ise seyircinin gözünden kaçmadı.

Nursema'nın dönüşü artık 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

Nursema'nın dönüşü artık 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

Ceren Karakoç, 2022'deki ilk bölümden itibaren dört sezon boyunca Nursema'ya hayat vermişti. Oyuncu, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema'yla diziye veda etmişti. Karakoç, yeni sezon için anlaştıktan sonra tatildeyken gelen bir telefonla kadrodan çıkarıldığını anlatmıştı.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde ise kısa süre sonra Nursema'nın geri döneceği haberi geldi. 145. bölümün fragmanında Nursema, mezarlıkta Asil'in karşısına çıkmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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