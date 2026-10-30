Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelenen "Nursema" Ceren Karakoç'tan Duygusal Paylaşım
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Kızılcık Şerbeti seyircisinin haftalardır beklediği Nursema'nın dönüşü bir hafta ertelendi. Ancak erteleme haberi gelmeden saatler önce Ceren Karakoç'tan seyirciye duygusal bir not gelmişti. Oyuncunun 'Şimdi size emanet' sözleriyle biten paylaşımı, bölüm iptal edilince bambaşka bir anlam kazandı.
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölümden saatler önce seyircisine teşekkür etti.
Paylaşımın ardından 145. bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı.
Nursema'nın dönüşü artık 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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