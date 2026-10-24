Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Geri Döndü Ama Seyirci Beğenmedi! 145. Bölüm Fragmanına Tepki Yağdı
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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılan Nursema'nın yeniden ortaya çıkması dikkat çekerken Asil'le karşılaştığı sahne sosyal medyada eleştirildi. Bazı izleyiciler, Nursema gibi önemli bir karakterin dönüşünün daha çarpıcı bir sahneyle gerçekleşmesi gerektiğini savundu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.
İşte Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşüne ilk tepkiler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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