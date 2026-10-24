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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Geri Döndü Ama Seyirci Beğenmedi! 145. Bölüm Fragmanına Tepki Yağdı

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Geri Döndü Ama Seyirci Beğenmedi! 145. Bölüm Fragmanına Tepki Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 12:20
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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılan Nursema'nın yeniden ortaya çıkması dikkat çekerken Asil'le karşılaştığı sahne sosyal medyada eleştirildi. Bazı izleyiciler, Nursema gibi önemli bir karakterin dönüşünün daha çarpıcı bir sahneyle gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema'nın yeniden ortaya çıkması dikkat çekti. Diziden ayrılan karakterin geri dönüşü merakla karşılanırken fragmanda yer alan sahne bazı izleyicilerin beklentilerini karşılamadı. Dizinin önemli karakterlerinden Nursema'nın hikâyeye nasıl dahil olacağı merak edilirken yayınlanan yeni fragmanla birlikte karakterin dönüşüne ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarını ziyarete gelen Asil'in karşısına çıktı. Fragmanda yer alan bu karşılaşma, karakterin diziye dönüşünün nasıl işleneceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı izleyiciler, Nursema'nın yeniden ortaya çıkmasının daha etkileyici bir sahneyle anlatılması gerektiğini savundu. Özellikle karakterin hikâyedeki geçmişini ve diziden ayrılışını göz önünde bulunduran izleyiciler, dönüş sahnesini yeterince çarpıcı bulmadıklarını dile getirdi.

İşte Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşüne ilk tepkiler:

İşte Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşüne ilk tepkiler:
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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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