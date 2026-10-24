Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Yeniden Düştü! 23 Ekim Cuma Reyting Sonuçları
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23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı.
Cuma akşamlarının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle tüm kategorilerde düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz, reyting kaybına rağmen üç kategoride de zirvedeki yerini korurken senarist değişikliğinin ardından yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti'nin son sonuçları dikkat çekti.
İşte 23 Ekim Cuma reyting sonuçları...
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23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.
İşte 23 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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