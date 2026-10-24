Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Yeniden Düştü! 23 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, bu hafta reytinglerde düşüş yaşadı. Her iki dizinin de Total, AB ve ABC1 kategorilerinde gerilemesine rağmen cuma akşamının zirvesinde değişiklik olmadı.

TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1'de ise 9,69 reyting aldı. Üç kategoride de önceki haftaya göre düşüş yaşadığı belirtilen dizi, buna rağmen Total, AB ve ABC1'de birinci sıradaki yerini korudu.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi de haftayı reyting kaybıyla tamamladı. Dizi, Total'de 6,08, AB'de 5,78, ABC1'de ise 6,27 reyting elde ederek üç kategoride de ikinci sırada yer aldı. Senarist değişikliğinin ardından reytinglerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanan Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yeniden düşüş göstermesi öne çıkan gelişmelerden biri oldu.