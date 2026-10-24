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Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Yeniden Düştü! 23 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Yeniden Düştü! 23 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 10:25
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23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Cuma akşamlarının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle tüm kategorilerde düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz, reyting kaybına rağmen üç kategoride de zirvedeki yerini korurken senarist değişikliğinin ardından yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti'nin son sonuçları dikkat çekti.

İşte 23 Ekim Cuma reyting sonuçları...

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23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.

23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.

Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, bu hafta reytinglerde düşüş yaşadı. Her iki dizinin de Total, AB ve ABC1 kategorilerinde gerilemesine rağmen cuma akşamının zirvesinde değişiklik olmadı.

TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1'de ise 9,69 reyting aldı. Üç kategoride de önceki haftaya göre düşüş yaşadığı belirtilen dizi, buna rağmen Total, AB ve ABC1'de birinci sıradaki yerini korudu.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi de haftayı reyting kaybıyla tamamladı. Dizi, Total'de 6,08, AB'de 5,78, ABC1'de ise 6,27 reyting elde ederek üç kategoride de ikinci sırada yer aldı. Senarist değişikliğinin ardından reytinglerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanan Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yeniden düşüş göstermesi öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

İşte 23 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

İşte 23 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz

Total: 9.81 (1)

AB: 7.83 (1)

ABC1: 9.69 (1)

Kızılcık Şerbeti

Total: 6.08 (2)

AB: 5.78 (2)

ABC1: 6.27 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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