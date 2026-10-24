Kızılcık Şerbeti Seyircisinin Mezarlık Teorisi Doğru Çıktı: Nursema, Asil'in Karşısına Dikildi

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde merakla beklenen an geldi. 145. bölüm fragmanında Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, diziye dönüşünün ardından ilk kez ekrana yansıdı.

Fragmanda mezarlığa gelen Asil, karşısında Nursema'yı buldu. Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil'in şaşkınlığı yüzünden okunurken Nursema'nın ilk sözleri bir sitem oldu:

'Ben gider gitmez ailemin üzerine kabus gibi çökmen, babamı o hale sokacak kadar hırslanman, hepsi beni sevdiğin için miydi?'

Bu sözler, Nursema'nın yokluğunda Ünal ailesinin başına gelenlerden haberdar olduğunu da gösterdi.