Kızılcık Şerbeti Seyircisinin Mezarlık Teorisi Doğru Çıktı: Nursema, Asil'in Karşısına Dikildi
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Kızılcık Şerbeti'nde ölü bilinen Nursema, 145. bölüm fragmanında Asil'in karşısına dikildi. Mezarlıktaki yüzleşmede Nursema'nın ağzından çıkan sözler, Asil'in sezon boyunca yaptıklarını yeniden gündeme taşıdı. Peki seyircinin günlerdir konuştuğu teori doğru mu çıktı?
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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.
Nursema'nın sözleri, Asil'in Ünal ailesine kurduğu kumpası yeniden gündeme getirdi.
Seyircinin günlerdir konuştuğu mezarlık teorisi fragmanla doğru çıktı.
5. sezona Nursema'nın ölümüyle başlayan Kızılcık Şerbeti, senarist değişikliğiyle rotasını değiştirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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