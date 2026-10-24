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Kızılcık Şerbeti Seyircisinin Mezarlık Teorisi Doğru Çıktı: Nursema, Asil'in Karşısına Dikildi

Kızılcık Şerbeti Seyircisinin Mezarlık Teorisi Doğru Çıktı: Nursema, Asil'in Karşısına Dikildi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 08:32
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Kızılcık Şerbeti'nde ölü bilinen Nursema, 145. bölüm fragmanında Asil'in karşısına dikildi. Mezarlıktaki yüzleşmede Nursema'nın ağzından çıkan sözler, Asil'in sezon boyunca yaptıklarını yeniden gündeme taşıdı. Peki seyircinin günlerdir konuştuğu teori doğru mu çıktı?

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde merakla beklenen an geldi. 145. bölüm fragmanında Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, diziye dönüşünün ardından ilk kez ekrana yansıdı.

Fragmanda mezarlığa gelen Asil, karşısında Nursema'yı buldu. Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil'in şaşkınlığı yüzünden okunurken Nursema'nın ilk sözleri bir sitem oldu:

'Ben gider gitmez ailemin üzerine kabus gibi çökmen, babamı o hale sokacak kadar hırslanman, hepsi beni sevdiğin için miydi?'

Bu sözler, Nursema'nın yokluğunda Ünal ailesinin başına gelenlerden haberdar olduğunu da gösterdi.

Nursema'nın sözleri, Asil'in Ünal ailesine kurduğu kumpası yeniden gündeme getirdi.

Nursema'nın sözleri, Asil'in Ünal ailesine kurduğu kumpası yeniden gündeme getirdi.

Asil, sezon başından bu yana Asude'yle birlikte Ünal ailesine kurduğu kumpasla seyircinin gündemindeydi. Nursema'nın 'babamı o hale sokacak kadar' sözleri ise Abdullah'ın son bölümlerde yaşadıklarına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Üstelik Asil, 138. bölümde Nursema'yla gözyaşları içinde vedalaşan isimdi. Nursema'nın sorusu da tam bu noktaya dokundu: Asil'in Ünallar'a karşı hırsı gerçekten bir aşktan mı doğdu, yoksa işin içinde başka bir hesap mı var?

Seyircinin günlerdir konuştuğu mezarlık teorisi fragmanla doğru çıktı.

Seyircinin günlerdir konuştuğu mezarlık teorisi fragmanla doğru çıktı.

Nursema'nın dönüş sahnesinin mezarlıkta geçeceği, setten gelen ilk karelerle konuşulmaya başlamıştı. Yapımcı Faruk Turgut'un 21 Ekim'de 'Hoş geldin Nursema' notuyla paylaştığı fotoğrafta Ceren Karakoç'un arkasındaki mermer kenarlıklar dikkat çekmişti.

Aynı gün gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı karelerden birinde ise Nursema'nın yanında Asil vardı. Bazı izleyiciler iki fotoğrafı birleştirip Asil'in mezarlığa gittiğinde Nursema'yla karşılaşacağını öne sürmüştü. Fragman, bu teorinin doğru çıktığını gösterdi.

Seyircinin mezarlık teorisi ilk kez bu karelerle konuşulmuştu:

5. sezona Nursema'nın ölümüyle başlayan Kızılcık Şerbeti, senarist değişikliğiyle rotasını değiştirdi.

5. sezona Nursema'nın ölümüyle başlayan Kızılcık Şerbeti, senarist değişikliğiyle rotasını değiştirdi.

Nursema'nın İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybettiği gösterilmişti. 18 Eylül'de yayınlanan 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi, iki karakterin mezarı başında görünmüştü. Bu sahne, Nursema'nın hikâyesinin kesin olarak kapandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ceren Karakoç da diziden çıkarılmasının ardından katıldığı programlarda yaşadıklarını ilk kez anlatmış, kadrodan çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını söylemişti. Dönüş haberi ise seyirci tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Ancak projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip alınca tablo tersine döndü. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde flashback sahneleriyle ekrana gelen Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde seyirciyle yeniden buluşacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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