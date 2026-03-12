Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı'dan Dizideki İmkansız Aşkı Nursema Hakkında Açıklama

4. sezona Firaz'ın akrabası Asil olarak dahil olan Erkan Avcı, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinin başında yer almaya başladı. Zamanla Nursema'ya karşı hisler besleyen Asil'in neler yaşayacağı merak edilirken Erkan Avcı bu konuyu Saba Tümer'de konuştu. Nursema'yla kavuşup kavuşmayacağı konusunda 'İnanılmaz bir çekim olduğu aşikar aralarında. Her bölüm gelince 'Okudun mu?' diye birbirimizi arıyoruz. Olmazlık yoluna soktular ama çok da seviyoruz onu açıkçası' dedi.