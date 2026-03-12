onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı'dan Dizideki İmkansız Aşkı Nursema Hakkında Açıklama

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 13:51

Show TV'de 4. sezonuyla yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Erkan Avcı, Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema karakteriyle dizideki aşk yaşayıp yaşamayacağı konusunda konuştu.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Kızılcık Şerbeti'ne 4. sezonda dahil olan Erkan Avcı, dizi hakkında konuştu.

4. sezona Firaz'ın akrabası Asil olarak dahil olan Erkan Avcı, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinin başında yer almaya başladı. Zamanla Nursema'ya karşı hisler besleyen Asil'in neler yaşayacağı merak edilirken Erkan Avcı bu konuyu Saba Tümer'de konuştu. Nursema'yla kavuşup kavuşmayacağı konusunda 'İnanılmaz bir çekim olduğu aşikar aralarında. Her bölüm gelince 'Okudun mu?' diye birbirimizi arıyoruz. Olmazlık yoluna soktular ama çok da seviyoruz onu açıkçası' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

