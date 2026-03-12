Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı'dan Dizideki İmkansız Aşkı Nursema Hakkında Açıklama
Show TV'de 4. sezonuyla yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Erkan Avcı, Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema karakteriyle dizideki aşk yaşayıp yaşamayacağı konusunda konuştu.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne 4. sezonda dahil olan Erkan Avcı, dizi hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın