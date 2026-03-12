Nihat Hatipoğlu, Gıybet Yapılan Yerde Durmanın Bile Günah Olduğunu Açıkladı
ATV ekranlarında sahur ve iftar programlarını sunan Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Gıybet hakkında bir soru alan Hatipoğlu, 'Gıybet yapılan ortamda sessiz kaldığımda günaha ortak olur muyum?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ramazan boyunca merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
"Gıybet yapılan ortamda sessiz kaldığımda günaha ortak olur muyum?"
