onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu, Gıybet Yapılan Yerde Durmanın Bile Günah Olduğunu Açıkladı

Nihat Hatipoğlu, Gıybet Yapılan Yerde Durmanın Bile Günah Olduğunu Açıkladı

Nihat Hatipoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 11:23

ATV ekranlarında sahur ve iftar programlarını sunan Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Gıybet hakkında bir soru alan Hatipoğlu, 'Gıybet yapılan ortamda sessiz kaldığımda günaha ortak olur muyum?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ramazan boyunca merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ramazan boyunca merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarında hem telefonla gelen hem de stüdyodaki seyircilerin sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na bu defa gıybetle alakalı bir soru geldi.

"Gıybet yapılan ortamda sessiz kaldığımda günaha ortak olur muyum?"

"Gıybet yapılan ortamda sessiz kaldığımda günaha ortak olur muyum?"

Nihat Hatipoğlu'yla Sahur programına giden Kübra Aydın isimli seyirci, gıybet yapmadığını fakat yapılan ortamda bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle günaha ortak olup olmadığını merak eden Aydın'a Nihat Hatipoğlu, 'Evet, orayı terk etmek lazım. 'Ben müsaadenizle gideceğim' demelisiniz. Bu işi yapanlar için Mevlana'nın dediği gibi 'Etme' diyorum, kendi günahınla meşgul ol, iğneyi kendine çuvaldızı sonra başkasına batır' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın