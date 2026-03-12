Selena Gomez'in Öptüğü Kirli Ayaklara İlginç Teklif

Ancak bu kez gündeme gelmesinin sebebi aşk hayatı değil, oldukça ilginç bir detay oldu.

Blanco’nun bir podcast sırasında çıplak ayaklarının görüntülendiği anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ünlü yapımcının kirli ayakları hakkında yorumlar yapmaya başladı. Hatta Benny Blanco’nun ayak fotoğrafları internet sitelerinde dolaşıma girdi ve sosyal medyada goygoy malzemesi olmaya başladı.

Konunun bu kadar konuşulmasının sebeplerinden biri de Selena Gomez’in bir videoda Blanco’nun ayağını öptüğü anlar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Benny Blanco’nun ayaklarının bir anda magazin gündemine oturmasına neden oldu.