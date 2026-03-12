onedio
Selena Gomez'in Öptüğü Kirli Ayaklara İlginç Teklif

Ecem Dalgıçoğlu
12.03.2026 - 11:49

Son dönemde Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco, bu kez oldukça ilginç bir konuyla konuşuluyor. Sosyal medyada viral olan görüntü sonrası Blanco’nun ayakları gündem olurken, ortaya atılan bir teklif magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

Grammy ödüllü yapımcı Benny Blanco, son zamanlarda özellikle Selena Gomez ile yaşadığı ilişki sayesinde magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri.

Ancak bu kez gündeme gelmesinin sebebi aşk hayatı değil, oldukça ilginç bir detay oldu.

Blanco’nun bir podcast sırasında çıplak ayaklarının görüntülendiği anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ünlü yapımcının kirli ayakları hakkında yorumlar yapmaya başladı. Hatta Benny Blanco’nun ayak fotoğrafları internet sitelerinde dolaşıma girdi ve sosyal medyada goygoy malzemesi olmaya başladı.

Konunun bu kadar konuşulmasının sebeplerinden biri de Selena Gomez’in bir videoda Blanco’nun ayağını öptüğü anlar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Benny Blanco’nun ayaklarının bir anda magazin gündemine oturmasına neden oldu.

Ayak görüntülerinin bu kadar konuşulmasının ardından Blanco’ya gelen teklif ise herkesi şaşırttı.

İddiaya göre bazı içerik platformları, oluşan ilgiyi fırsata çevirmek isteyerek Benny Blanco’ya ayak fotoğraflarını paylaşarak para kazanabileceği bir teklif yaptı.

Yani kısacası ünlü yapımcıya adeta “ayaklarından para kazan” önerisi sunuldu. Bu ilginç teklif kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem olurken, kullanıcılar da durumu tiye alan yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

