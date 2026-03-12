Selena Gomez'in Öptüğü Kirli Ayaklara İlginç Teklif
Son dönemde Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco, bu kez oldukça ilginç bir konuyla konuşuluyor. Sosyal medyada viral olan görüntü sonrası Blanco’nun ayakları gündem olurken, ortaya atılan bir teklif magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grammy ödüllü yapımcı Benny Blanco, son zamanlarda özellikle Selena Gomez ile yaşadığı ilişki sayesinde magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayak görüntülerinin bu kadar konuşulmasının ardından Blanco’ya gelen teklif ise herkesi şaşırttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın