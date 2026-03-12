onedio
Mart 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 12:42

Çin'in otomobil endüstrisindeki büyük oyuncu Chery'nin yan markası Jaecoo, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. Off-road SUV kategorisindeki en güçlü modellerden biri olan Jaecoo 7 ile Türkiye pazarına adım atan firma, 2025'te rekor satışlarla adından söz ettirdi. Jaecoo, segmentindeki diğer markalardan ayrışan menzili ve yenilikçi modelleri ile uluslararası arenada sık sık gündeme gelirken, bu sefer de Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve Omoda 7'nin Mart ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Jaecoo 7'nin Mart ayı fiyatları ve özellikleri

Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin off-road SUV segmentindeki dikkat çeken markası Jaecoo, geçtiğimiz yıl J7 modeliyle büyük bir satış başarısı elde etti. Şimdiyse, otomobil tutkunları için 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Omoda 5 ve Omoda 7 modelleriyle gündemde. 

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen ve markanın resmi internet sitesinde duyurulan fiyatlar ise 9 Mart'tan 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

Uyarı: Omoda I Jaecoo'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz fiyat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların otomobile eklenen özellikler veya belirli zamanlarda düzenlenen kampanyalar nedeniyle değişebileceğini aklınızda bulundurun.

Jaecoo 7 Revive Fiyat Listesi Mart 2026

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Mart 2026

Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Mart 2026

  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.590.000 TL

  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.390.000 TL

  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.680.000 TL

Omoda 7 Fiyat Listesi Mart 2026

Omoda 7'nin Türkiye'deki resmi fiyatlandırması hâlâ netleşmiş değil. Kesin liste fiyatı, markanın organize edeceği bir lansman etkinliğiyle duyurulacak. OMODA 7 modelinin ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağına dair heyecanlı beklentinin önümüzdeki günlerde son bulması bekleniyor.

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Yeni OMODA 5 ve OMODA 7, tüm dünyanın dikkatini çeken teknik özellikleri ve göz alıcı tasarımlarıyla otomobil sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Modern SUV tasarımının en iyi örneklerinden olan bu iki model, yüksek konfor ve teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Omoda 5'in Özellikleri: 

OMODA 5, genç, şehirli ve teknoloji meraklısı kullanıcıları hedef alıyor. İç mekanı sürücüyü saran kokpit hissi, spor koltuklar ve 64 renkli ambiyans aydınlatma ile kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Büyük dijital ekranlar, hızlı arayüz ve Sony imzalı ses sistemiyle teknoloji vurgusu daha da güçleniyor. 50W kablosuz hızlı şarj, akıllı havalandırma sistemi ve sezgisel kumandalar, OMODA 5'in günlük kullanımını oldukça pratik hale getiriyor. Ayrıca, yüksek dayanımlı çelik gövde yapısı, 7 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Euro NCAP beş yıldız hedefi öne çıkıyor.

Omoda 7'nin Özellikleri: 

OMODA 7 ise, daha büyük, daha iddialı ve premium segmente hitap eden bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle bir üst segment hissi yaratmayı hedefliyor. 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı, güçlü işlemci altyapısı ve çok bölgeli ses deneyimiyle teknoloji merkezli bir kullanım sunuluyor. 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi ve 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu, OMODA 7'nin güvenlik konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. 

İç mekanda elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı sürücü koltuğu, kaliteli malzeme kullanımı ve güçlü ses yalıtımı konforu belirgin şekilde artırıyor. Geniş bagaj hacmi ve yaşam alanı, aracı aile kullanımı için de cazip hale getiriyor. Performans tarafında 1.6 turbo motor ve çift kavramalı şanzıman kombinasyonu, dengeli bir sürüş ve kabul edilebilir yakıt tüketimi hedefiyle sunuluyor.

