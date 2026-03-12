Mart 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Yeni OMODA 5 ve OMODA 7, tüm dünyanın dikkatini çeken teknik özellikleri ve göz alıcı tasarımlarıyla otomobil sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Modern SUV tasarımının en iyi örneklerinden olan bu iki model, yüksek konfor ve teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Omoda 5'in Özellikleri:

OMODA 5, genç, şehirli ve teknoloji meraklısı kullanıcıları hedef alıyor. İç mekanı sürücüyü saran kokpit hissi, spor koltuklar ve 64 renkli ambiyans aydınlatma ile kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Büyük dijital ekranlar, hızlı arayüz ve Sony imzalı ses sistemiyle teknoloji vurgusu daha da güçleniyor. 50W kablosuz hızlı şarj, akıllı havalandırma sistemi ve sezgisel kumandalar, OMODA 5'in günlük kullanımını oldukça pratik hale getiriyor. Ayrıca, yüksek dayanımlı çelik gövde yapısı, 7 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Euro NCAP beş yıldız hedefi öne çıkıyor.

Omoda 7'nin Özellikleri:

OMODA 7 ise, daha büyük, daha iddialı ve premium segmente hitap eden bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle bir üst segment hissi yaratmayı hedefliyor. 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı, güçlü işlemci altyapısı ve çok bölgeli ses deneyimiyle teknoloji merkezli bir kullanım sunuluyor. 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi ve 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu, OMODA 7'nin güvenlik konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor.

İç mekanda elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı sürücü koltuğu, kaliteli malzeme kullanımı ve güçlü ses yalıtımı konforu belirgin şekilde artırıyor. Geniş bagaj hacmi ve yaşam alanı, aracı aile kullanımı için de cazip hale getiriyor. Performans tarafında 1.6 turbo motor ve çift kavramalı şanzıman kombinasyonu, dengeli bir sürüş ve kabul edilebilir yakıt tüketimi hedefiyle sunuluyor.