Mart 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çin'in otomobil endüstrisinde öncü olan BYD, Mart ayı fiyat listesini duyurdu. 2023 yılında ATTO 3 modeli ile Türkiye pazarına giriş yapan BYD, elektrikli otomobil satışlarında lider konumunu sürdürüyor. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nın 2025 yılı için üretim ve satış verileri, BYD'nin küresel çapta ne kadar etkili bir konumda olduğunu gösteriyor. Markanın popüler modellerinin güncel fiyatları, bu ay Türkiye pazarında rekabeti daha da canlandırıyor gibi görünüyor.

Peki, Mart ayında BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri