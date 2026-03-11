onedio
Mart 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 10:45

Çin'in otomobil endüstrisinde öncü olan BYD, Mart ayı fiyat listesini duyurdu. 2023 yılında ATTO 3 modeli ile Türkiye pazarına giriş yapan BYD, elektrikli otomobil satışlarında lider konumunu sürdürüyor. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nın 2025 yılı için üretim ve satış verileri, BYD'nin küresel çapta ne kadar etkili bir konumda olduğunu gösteriyor. Markanın popüler modellerinin güncel fiyatları, bu ay Türkiye pazarında rekabeti daha da canlandırıyor gibi görünüyor. 

Peki, Mart ayında BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Güncel BYD Fiyat Listesi

Çin'in otomobil endüstrisindeki önde gelen markası BYD, 1 Mart'ta yeni fiyat listesini açıkladı. Hem CSUV kategorisinde hem de tam elektrikli otomobil pazarında yüksek performans ve yenilikçi tasarımlarıyla liderliğini sürdüren BYD, global otomobil piyasalarında büyük bir etki yarattı. Geçmiş yıl içerisindeki satış başarılarından sonra, BYD'nin ATTO 3 modeli Mart ayında 2.249.000 TL, HAN modeli ise 4.573.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların, sınırlı sayıdaki kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek özelliklere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mart 2026

  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.249.000 TL

BYD SEAL Fiyat Listesi Mart 2026

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.489.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.429.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Mart 2026

  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Mart 2026

  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.873.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 4.573.000 TL
BYD TANG Fiyat Listesi Mart 2026

  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

