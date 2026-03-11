onedio
MG Fiyat Listesi Mart 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 10:45

MG, 1924 yılında otomobil sektörüne adım attığından beri, spor otomobil modelleriyle ön plana çıkan bir marka haline geldi. İlk dönemlerde çift kapılı ve üstü açık tasarımlarıyla dikkat çeken MG, 1933 yılında ilk rekorunu kırmayı başardı. 2007 yılında ise SAIC Motor bünyesine katılarak faaliyetlerine devam etti. Morris Garages (MG) markası, Mart ayında güncellenen fiyat listelerini internet sitesi aracılığıyla kullanıcılarına duyurdu. 

Peki, Mart ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, MG'nin Mart ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
MG Fiyat Listesi

Morris Garages, Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirilmiş SUV modelleriyle otomobil sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Mart ayında güncellenen fiyat listelerini otomobil severlerle paylaştı. Fiyat listeleri bu ay 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ve peşin alım kampanyalarını içeriyor. 

Uyarı: MG markasının belirlediği fiyatlar ise dönemlik veya sınırlı sayıdaki kampanyalara, çeşitli opsiyonlara ve ödeme şekillerine bağlı olarak değişebilir.

MG HS Fiyat Listesi Mart 2026

MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit - 2.385.000 TL 

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - 2.580.000 I Lansmana Özel Fiyat: 2.385.000 TL 

MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - 3.150.000 I Lansmana Özel Fiyat: 2.995.000 TL 

MG HS Luxury Benzin - 2.540.000

MG7 Passion Fiyat Listesi Mart 2026

  • MG7 Passion Benzin - 2.900.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Mart 2026

  • MG7 Excellence Benzin - 3.105.000 TL I Mart Ayına Özel Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.950.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.210.000 TL I Mart Ayına Özel Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 3.080.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
