MG Fiyat Listesi Mart 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG, 1924 yılında otomobil sektörüne adım attığından beri, spor otomobil modelleriyle ön plana çıkan bir marka haline geldi. İlk dönemlerde çift kapılı ve üstü açık tasarımlarıyla dikkat çeken MG, 1933 yılında ilk rekorunu kırmayı başardı. 2007 yılında ise SAIC Motor bünyesine katılarak faaliyetlerine devam etti. Morris Garages (MG) markası, Mart ayında güncellenen fiyat listelerini internet sitesi aracılığıyla kullanıcılarına duyurdu.

Peki, Mart ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, MG'nin Mart ayı fiyat listesi