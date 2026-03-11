onedio
Bir Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Talebi Meclis’e Geldi

Ali Can YAYCILI
11.03.2026 - 10:57

Savunma ve havacılık sektöründe görev alan binlerce çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, stratejik projelerde görev alan mühendis ve idarecilere yeşil pasaport verilmesini hedefliyor.

Savunma sanayiinin nitelikli insan kaynağını desteklemek ve uluslararası hareket kabiliyetini artırmak amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifi meclis başkanlığına iletildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Konur Alp Koçak’ın imzasıyla sunulan düzenleme, Pasaport Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılmasını öngörüyor. Eğer teklif yasalaşırsa, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde kritik roller üstlenen uzman personel, hususi damgalı pasaport imkanından faydalanabilecek.

Hazırlanan taslak metin, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesindeki dev şirketler ile Millî Savunma Bakanlığı iştiraki olan MKE ve ASFAT çalışanlarını kapsıyor. Ayrıca devlet adına yürütülen büyük savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak görev yapan özel şirket personeli de bu haktan yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında, belirli kıdem ve şartları sağlayan mühendislerin, teknik uzmanların ve yöneticilerin yurt dışı temaslarını kolaylaştırmak temel amaç olarak öne çıkıyor.

MHP Milletvekili Koçak, sosyal medya hesabından söz konusu düzenlemeye ilişkin şu mesajları verdi:

'Savunma sanayiimizde son yıllarda ulaşılan muazzam başarı, haklı olarak Türk milletine güven ve gurur vermektedir. #Türkiye başkalarının kapısında silah arayan, başkalarından medet uman bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır. Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve kendi stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. Bu tarihî dönüşümün arkasında ise hiç şüphe yok ki gecesini gündüzüne katıp büyük özveriyle çalışan mühendisler, uzmanlar ve savunma sanayii çalışanları vardır.

Millî savunma ve güvenlik projelerinde görev yapan bu kıymetli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve emeklerini desteklemek amacıyla savunma sanayii çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Kanun teklifimizle, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin bu kapsamda yeşil pasaport alabilmesini öngörüyoruz.

Teklifimiz;

  • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketleri,

  • Millî Savunma Bakanlığı iştiraklerini,

  • Devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan savunma ve havacılık şirketlerini kapsıyor.

Bize göre savunma sanayii bir ekonomik sektör olmanın ötesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığının, caydırıcılığının ve stratejik gücünün teminatıdır. Millî savunmaya yapılan her yatırım, aslında Türkiye’nin istiklâline ve istikbâline yapılan yatırımdır.

Böylesine kritik bir alanda büyük fedakârlıklarla görev yapan nitelikli insan kaynağını desteklemek, millî teknoloji hamlesini güçlendirmek ve Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
