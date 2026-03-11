onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Süreci Sonrası Halleri Paylaşılan Ünlü İsimlerin Değişimini Gösteren Video Gündem Oldu

Cinsiyet Geçiş Süreci Sonrası Halleri Paylaşılan Ünlü İsimlerin Değişimini Gösteren Video Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2026 - 11:57

Son dönemde yapay zeka ile hazırlanan videolar sosyal medyada sık sık viral oluyor. Bu kez gündeme gelen paylaşım ise ünlü isimlerin cinsiyet geçiş süreci öncesi ve sonrası görünümlerini bir araya getiren yapay zeka videosu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda Hollywood’da ve sosyal medyada cinsiyet geçiş sürecini açıkça paylaşan birçok ünlü isim, hem kariyerleri hem de hikayeleriyle dikkat çekiyor.

Son yıllarda Hollywood’da ve sosyal medyada cinsiyet geçiş sürecini açıkça paylaşan birçok ünlü isim, hem kariyerleri hem de hikayeleriyle dikkat çekiyor.

Oyuncu Elliot Page, Netflix dizisi Sense8 ile tanınan Jamie Clayton, model Valentina Sampaio, oyuncu Josie Totah, influencer Dylan Mulvaney ve oyuncu Trance Lysette bu isimlerin başında geliyor. Kimi oyunculuk kariyeriyle, kimi sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan bu isimler, geçiş süreçleri hakkında yaptıkları açıklamalarla da sık sık gündeme gelmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan bir yapay zeka videosu, bu ünlü isimlerin cinsiyet geçiş süreci öncesi ve sonrası görünümlerini bir araya getirdi.

Videoda ünlü isimlerin eski fotoğrafları ile güncel görüntülerinin yan yana gösterilmesi dikkat çekti. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın