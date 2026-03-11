Bazı insanlar sevince kendini kaybeder, bazıları güçlenir, bazılarıysa “ben asla böyle biri değildim” dedirtecek hallere girer. Peki sen sevince nasıl birine dönüşüyorsun? Bu test; aşk anlayışını, geçmiş ilişkilerinin izlerini, psikolojini, hayallerini ve kalbinin karanlık–aydınlık köşelerini yoklayacak. Cevap verirken dürüst ol, kalbin zaten kendini ele verecek…

Hazırsan başla!