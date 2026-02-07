Kadınlara Özel Test: Sen Hangi Erkekten Uzak Durmalısın?

Bazen yanlış erkeğe çekilmek bir tesadüf değildir. Bazı davranışlar, bazı cümleler ve bazı “başta masum görünen” tavırlar aslında güçlü sinyaller verir. Ama biz çoğu zaman ya görmezden geliriz ya da “abartıyorumdur” diye kendimizi sustururuz. Bu test, seni “hangi erkekle birlikte olmalısın?” diye yönlendirmek için değil; hangi erkek tipinin sana iyi gelmediğini fark ettirmek için hazırlandı. Cevapların; sınırlarını, ilişki beklentini ve duygusal reflekslerini ele verecek.

Hazırsan başlayalım!