onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Kadınlara Özel Test: Sen Hangi Erkekten Uzak Durmalısın?

Kadınlara Özel Test: Sen Hangi Erkekten Uzak Durmalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.02.2026 - 21:47

Bazen yanlış erkeğe çekilmek bir tesadüf değildir. Bazı davranışlar, bazı cümleler ve bazı “başta masum görünen” tavırlar aslında güçlü sinyaller verir. Ama biz çoğu zaman ya görmezden geliriz ya da “abartıyorumdur” diye kendimizi sustururuz. Bu test, seni “hangi erkekle birlikte olmalısın?” diye yönlendirmek için değil; hangi erkek tipinin sana iyi gelmediğini fark ettirmek için hazırlandı. Cevapların; sınırlarını, ilişki beklentini ve duygusal reflekslerini ele verecek.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadınlara Özel Test: Sen Hangi Erkekten Uzak Durmalısın?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın