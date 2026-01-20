onedio
Tek Soru: Sevmek mi Sevilmek mi?

Tuğba Karakoç
20.01.2026 - 12:01

Hayatta bazı sorular vardır; cevabı tek kelime gibi görünür ama aslında bütün ilişki geçmişini, kırılmalarını ve beklentilerini ele verir. “Sevmek mi sevilmek mi?” sorusu da tam olarak böyle bir soru. Vereceğin cevap, sadece romantik ilişkilerde değil; bağlanma biçiminde, kendinle olan ilişkindeki dengede ve hayata bakışında da ipuçları taşıyor. 

Hazırsan tek soruyla sana yakından bakalım.

1. Sen hangisini tercih edersin?

Bağ Kurmayı Risk Almaya Değer Gören Bir Psikolojin Var

Sevmeyi seçmen, ilişkilerde aktif tarafta olmayı benimsediğini gösteriyor. Senin için sevgi, sadece alınan bir duygu değil; verilen, emek harcanan ve çoğu zaman fedakârlıkla beslenen bir süreç. Sevdiğinde hislerini saklamaz, bağ kurmaktan kaçınmazsın. Bu da seni duygusal olarak cesur, açık ve derin biri yapar. Psikolojik açıdan bakıldığında, bu tercih güçlü bir empati yeteneğine ve başkalarının duygularını sezme becerisine işaret eder. Ancak burada ince bir çizgi vardır: Sevmeyi merkeze alan kişiler zaman zaman “fazla veren” taraf olabilir. Karşılık görmediğinde bile bağlanmaya devam etmen, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmana neden olabilir. Bu, ilişkilerde dengesiz güç dağılımına yol açabilir. İlişkilerde sen genellikle duygusal lider rolündesin. İlişkinin tonunu, yakınlık seviyesini ve duygusal derinliğini çoğu zaman sen belirlersin. Sağlıklı bir bağda bu özellik, ilişkiyi çok besleyici hale getirir. Ancak sınırlarını korumadığında tükenmişlik hissi yaşayabilirsin. Senin için ideal ilişki; sevdiğin kadar sevildiğini de hissedebildiğin, duygusal emeğinin görünür olduğu bir ilişkidir.

Duygusal Kontrolü Elden Bırakmak İstemiyorsun

Sevilmeyi seçmen, ilişkilerde önceliğinin güven, kabul ve değer görmek olduğunu gösteriyor. Sen sevginin önce dışarıdan gelmesini, sonra içinde filizlenmesini tercih edenlerdensin. Bu, duygusal olarak daha temkinli ve kendini korumaya alan bir yapıya işaret eder. Psikolojik olarak bu tercih, geçmişte yaşanmış hayal kırıklıklarıyla veya “önce kendimi güvende hissetmeliyim” ihtiyacıyla bağlantılı olabilir. Sevilmeyi önemseyen kişiler genellikle kendilerini tamamen açmadan önce karşısındaki kişinin niyetinden emin olmak ister. Bu da seni seçici, dikkatli ve duygusal riskleri ölçen biri yapar. İlişkilerde genellikle karşı tarafın ilgisi ve tutarlılığı senin bağlanmanı belirler. Sevildiğini hissettiğinde son derece sıcak, sadık ve verici olabilirsin. Ancak yeterince ilgi görmediğinde hızla geri çekilirsin. Senin için sağlıklı ilişki; sevginin sözde değil, davranışta gösterildiği, değerinin sürekli hissettirildiği bir bağdır. Sevilmek senin için bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır.

