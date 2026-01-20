Tek Soru: Sevmek mi Sevilmek mi?

Sevmeyi seçmen, ilişkilerde aktif tarafta olmayı benimsediğini gösteriyor. Senin için sevgi, sadece alınan bir duygu değil; verilen, emek harcanan ve çoğu zaman fedakârlıkla beslenen bir süreç. Sevdiğinde hislerini saklamaz, bağ kurmaktan kaçınmazsın. Bu da seni duygusal olarak cesur, açık ve derin biri yapar. Psikolojik açıdan bakıldığında, bu tercih güçlü bir empati yeteneğine ve başkalarının duygularını sezme becerisine işaret eder. Ancak burada ince bir çizgi vardır: Sevmeyi merkeze alan kişiler zaman zaman “fazla veren” taraf olabilir. Karşılık görmediğinde bile bağlanmaya devam etmen, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmana neden olabilir. Bu, ilişkilerde dengesiz güç dağılımına yol açabilir. İlişkilerde sen genellikle duygusal lider rolündesin. İlişkinin tonunu, yakınlık seviyesini ve duygusal derinliğini çoğu zaman sen belirlersin. Sağlıklı bir bağda bu özellik, ilişkiyi çok besleyici hale getirir. Ancak sınırlarını korumadığında tükenmişlik hissi yaşayabilirsin. Senin için ideal ilişki; sevdiğin kadar sevildiğini de hissedebildiğin, duygusal emeğinin görünür olduğu bir ilişkidir.