Bu Alışkanlıkların Varsa Overthinker Olabilirsin!

Sen tam anlamıyla bir overthinker’sın. Zihnin susmuyor, durmuyor ve çoğu zaman seni olduğun yerde tutuyor. Geçmişi analiz ediyor, geleceği planlıyor, şimdiki anı ise kaçırıyor olabilirsin. Düşünceler bazen seni korumak yerine yormaya başlamış gibi. Bu kadar düşünmek seni derin, farkındalığı yüksek ve sezgisel biri yapıyor ama aynı zamanda tükenmiş hissetmene de neden olabilir. Her şeyi kontrol edemeyeceğini kabul etmek ve zihnine molalar vermek senin için bir ihtiyaç. Unutma, her düşünce gerçek değildir ve her senaryo yaşanmak zorunda değildir.