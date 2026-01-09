Bu Alışkanlıkların Varsa Overthinker Olabilirsin!
Bazı insanlar düşünür, bazıları fazla düşünür…
Aynı konuşmayı defalarca kafanda oynatıyor, olmadık ihtimaller için senaryolar yazıyor ve “ya şöyle olsaydı?” cümlesini çok sık kuruyorsan bu test tam sana göre olabilir. Aşağıdaki davranışlardan sende olanları işaretle, kaç tanesi seni anlatıyor görelim
Hazırsan başlayalım!
Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Düşünen Ama Kendini Kaybetmeyen Birisin
Zihnin Ara Sıra Fazla Mesai Yapıyor
Yüksek Seviyede Overthinker’sın
Düşünmekten Uyuyamıyorsun!
