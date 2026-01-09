onedio
Bu Alışkanlıkların Varsa Overthinker Olabilirsin!

Bu Alışkanlıkların Varsa Overthinker Olabilirsin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.01.2026 - 12:01

Bazı insanlar düşünür, bazıları fazla düşünür…

Aynı konuşmayı defalarca kafanda oynatıyor, olmadık ihtimaller için senaryolar yazıyor ve “ya şöyle olsaydı?” cümlesini çok sık kuruyorsan bu test tam sana göre olabilir. Aşağıdaki davranışlardan sende olanları işaretle, kaç tanesi seni anlatıyor görelim

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?

Düşünen Ama Kendini Kaybetmeyen Birisin

Sen düşünmeyi bilen ama düşüncelerinde kaybolmayan bir yapıdasın. Olan biteni tartıyor, analiz ediyor ama bir noktada zihnini durdurabiliyorsun. Overthinker olma potansiyelin olsa da şu an dengeyi iyi kuruyorsun. Zihnin seni yönetmiyor, sen zihnini yönetiyorsun. Bu da duygusal dayanıklılığını artırıyor. Bazen “acaba?” dediğin oluyor ama bu seni yormuyor. Geçmişte takılı kalmak yerine bugünde kalabilme becerin yüksek. Bu durum seni hem sosyal ilişkilerde hem de karar alma süreçlerinde daha rahat bir noktaya taşıyor.

Zihnin Ara Sıra Fazla Mesai Yapıyor

Sen zaman zaman overthinker moduna girenlerdensin. Özellikle belirsizlik olduğunda veya duygusal olarak etkilendiğinde zihnin biraz fazla çalışıyor. Küçük detaylara takılabiliyor, ihtimalleri çoğaltabiliyorsun ama bu durum henüz hayatının merkezine oturmuş değil. Düşünmek senin için bir savunma mekanizması gibi. Kendini korumak için analiz ediyorsun. Bunu fark etmek önemli çünkü sınırı aştığında zihinsel yorgunluk yaşayabiliyorsun. Biraz “akışa bırakma” pratiği sana iyi gelebilir.

Yüksek Seviyede Overthinker’sın

Senin zihnin neredeyse hiç durmuyor. Olan biteni anlamaya çalışırken bazen kendini fazlasıyla yoruyorsun. Söylenen bir söz, atılan bir bakış, yaşanan bir olay… Hepsi zihninde tekrar tekrar dönüyor. Düşünmek senin için refleks haline gelmiş. Bu durum seni empatik, detaycı ve sezgisel biri yapıyor ama aynı zamanda duygusal olarak çabuk yorulmana da neden oluyor. Zihnin seni korumaya çalışırken aslında seni biraz hapsediyor olabilir. Kendine “şu an düşünmek zorunda değilim” deme izni vermeyi öğrenmen çok kıymetli.

Düşünmekten Uyuyamıyorsun!

Sen tam anlamıyla bir overthinker’sın. Zihnin susmuyor, durmuyor ve çoğu zaman seni olduğun yerde tutuyor. Geçmişi analiz ediyor, geleceği planlıyor, şimdiki anı ise kaçırıyor olabilirsin. Düşünceler bazen seni korumak yerine yormaya başlamış gibi. Bu kadar düşünmek seni derin, farkındalığı yüksek ve sezgisel biri yapıyor ama aynı zamanda tükenmiş hissetmene de neden olabilir. Her şeyi kontrol edemeyeceğini kabul etmek ve zihnine molalar vermek senin için bir ihtiyaç. Unutma, her düşünce gerçek değildir ve her senaryo yaşanmak zorunda değildir.

