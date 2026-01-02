Obsesif Eğilimlerin Sandığından Daha Fazla Olabilir!

Herkesin takıntıları olabilir; ancak bazı düşünce ve davranışlar hayatın akışını zorlaştırmaya başladığında bunun adı “alışkanlık”tan çıkar, “obsesif eğilim”e yaklaşır. Kontrol ihtiyacı, tekrar eden düşünceler, zihinsel rahatlama için yapılan küçük ritüeller… Hepsi bir noktada kendini ele verir. Bu test, seni etiketlemek için değil; kendinle ilgili farkındalık kazanman için hazırlandı. Aşağıdaki davranış ve düşüncelerden kendinde gördüklerini işaretle, gerisini biz söyleyelim.

Hazırsan başla!