Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sabote Ediyor Olabilirsin!

Bazen en büyük engel dış koşullar değil, kendi zihnimiz olur. Erteleme, sürekli kendini eleştirme, en kötüsünü düşünme ya da fırsatlar geldiğinde geri çekilme… Bunların hepsi farkında olmadan kendini sabote etmenin yolları olabilir. Aşağıdaki davranışlara bak ve kendinde gördüklerini işaretle. Sonuçta, kendine ne kadar engel olduğunu birlikte analiz edelim.

Hazırsan başla!