12 Soruluk Psikolojik Algı Testiyle Kişilik Tipini Keşfet!
İnsanlar çoğu zaman ne yaptıklarıyla değil, yaşadıkları şeyleri nasıl algıladıklarıyla birbirlerinden ayrılır. Aynı durum birine fırsat, başka birine tehdit gibi görünebilir. Bu test; doğru-yanlış ya da iyi-kötü üzerinden değil, dünyayı hangi zihinsel filtreden süzdüğüne odaklanıyor. Vereceğin cevaplar, seni yönlendiren baskın algı biçimini ve bunun kişiliğine nasıl yansıdığını ortaya koyacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Yeni bir ortama girdiğinde ilk olarak neye odaklanırsın?
4. Birinin sana ani bir eleştiri yapması sende ne uyandırır?
5. Karar verirken seni en çok etkileyen unsur hangisi?
6. Senin için en zor olan hangisi?
7. Gelecek düşüncesi sende ne yaratır?
8. Kendinle ilgili en çok neyi sorgularsın?
9. Seni en çok kıran durum hangisi?
10. Peki kendini diğerlerinden üstün hissettiğin oluyor mu?
11. İş için mülakata gireceğini düşün. Ancak görüşmen beklediğinden farklı ilerliyor, bu durum seni nasıl etkiler?
12. Son olarak, insanların seni gerçekten tanıdığını düşünüyor musun?
Sevdiklerini Yalnız Bırakmayan Birisin!
Ortamın Enerjisi Senden Sorulur!
Yaratıcı Lider Ruh!
Mantığı Öncelikleyen!
İç Dünyası Derin Birisin!
