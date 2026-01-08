18 Yıldır Dizilerde Rol Almayan Janset Paçal, Neden Ara Verdiğini Açıkladı
Yarım Elma, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerden hatırladığımız Janset Paçal, tam 18 yıldır dizi sektöründen uzak. Tiyatro ve sinema filmleri yapan Janset, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Janset, 18 yıldır neden dizilerde rol almadığını açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e
2000'lerin başında yayınlanan dizilerin unutulmaz başrolü Janset'i hatırlarsınız.
