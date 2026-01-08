onedio
18 Yıldır Dizilerde Rol Almayan Janset Paçal, Neden Ara Verdiğini Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
08.01.2026 - 11:16

Yarım Elma, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerden hatırladığımız Janset Paçal, tam 18 yıldır dizi sektöründen uzak. Tiyatro ve sinema filmleri yapan Janset, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Janset, 18 yıldır neden dizilerde rol almadığını açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e

2000'lerin başında yayınlanan dizilerin unutulmaz başrolü Janset'i hatırlarsınız.

Yarım Elma, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerle dönemin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Janset, zamanla dizi sektöründen uzaklaşıp tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle gündem olmaya başladı. Tam 18 yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almayan Janset, Saba Tümer'in programına konuk olarak neden ara verdiğini açıkladı.

Janset, dizi sürelerinin çok uzun olduğundan yakınıp 'Üç saatlik dizi mi olur kız?' derken 3 saat sürecek bir dizide çalışabilmek için epey yüksek ücret talep edeceğini de açıkladı. Janset esprili bir şekilde 'Beni oynatmaya paraları yetmez' deyip ayrıca şu an halinden çok memnun olduğunun altını çizdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

