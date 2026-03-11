onedio
Yasak Aşk İddiası Görevinden Etti! Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 07:20 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 08:45

Evli bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Ardahan Valiliği, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma sonucu İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Vali yardımcısının başını yasak aşk mı yaktı!

Ardahan Valiliği, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma sonucu İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ardahan Valiliği, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 05 Mart itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldığı ve ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu'nun İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan basın açıklaması şu şekilde:

