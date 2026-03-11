Yasak Aşk İddiası Görevinden Etti! Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu Görevden Uzaklaştırıldı
Evli bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Ardahan Valiliği, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma sonucu İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Vali yardımcısının başını yasak aşk mı yaktı!
Yapılan basın açıklaması şu şekilde:
