Fenerbahçeli Gençten Nihat Hatipoğlu'nu Şaşırtan Soru: Hakemlere Ettiğimiz Beddualar Tutar mı?

Hem iftarda hem sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu dini bilgiler veriyor. Programda kendisine sorulan soruları ise yanıtlayarak izleyicilerin dini konulardaki merakını gideriyor. Sık sık ilginç sorularla karşı karşıya kalan Nihat Hatipoğlu'na bu kez de Fenerbahçeli bir gencin hakem sorusuyla karşılaştı.

Fenerbahçeli genç, 'Hakemlere ettiğimiz beddualar tutar mı?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu ise, 'Hakem Fenerbahçe'den yana karar verdiğinde üzülüyor musun? Hakem adil mi davransın dersin?' diye sordu. Bunun üzerine genç 'Adil davransın hocam.' dedi. Nihat Hatipoğlu ise genci alkışlatarak, 'Aferin, adalet önemli. Her şeyi hakemlere yüklemeyin. Topun da hatası olabilir. Top bazı futbolcuları sevmiyor olabilir. Ama biz diyoruz ki bütün maçlarda hakem adaletli olsun.' dedi.