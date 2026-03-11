onedio
Fenerbahçeli Gençten Nihat Hatipoğlu'nu Şaşırtan Soru: Hakemlere Ettiğimiz Beddualar Tutar mı?

Ramazan Atv Fenerbahçe
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 08:06

Atv ekranlarında Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdüren Nihat Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Sorulan sorular sosyal medyada viral oluyor. Bu kez de Fenerbahçeli bir gencin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru ve aldığı cevap gündem oldu.

Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdürüyor.

Hem iftarda hem sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu dini bilgiler veriyor. Programda kendisine sorulan soruları ise yanıtlayarak izleyicilerin dini konulardaki merakını gideriyor. Sık sık ilginç sorularla karşı karşıya kalan Nihat Hatipoğlu'na bu kez de Fenerbahçeli bir gencin hakem sorusuyla karşılaştı. 

Fenerbahçeli genç, 'Hakemlere ettiğimiz beddualar tutar mı?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu ise, 'Hakem Fenerbahçe'den yana karar verdiğinde üzülüyor musun? Hakem adil mi davransın dersin?' diye sordu. Bunun üzerine genç 'Adil davransın hocam.' dedi. Nihat Hatipoğlu ise genci alkışlatarak, 'Aferin, adalet önemli. Her şeyi hakemlere yüklemeyin. Topun da hatası olabilir. Top bazı futbolcuları sevmiyor olabilir. Ama biz diyoruz ki bütün maçlarda hakem adaletli olsun.' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
