Galatasaray'ın 1-0'lık Liverpool Galibiyeti Sonrası Dış Basın Tepkileri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında aldığı tek gollü galibiyet Avrupa'da da günün en çok öne çıkan spor olaylarından oldu. Rams Park'ta oynanan karşılaşma Avrupa basını ve sosyal medyanın büyük takipçi sayılarına sahip ünlü hesapları tarafından da görüldü. Peki basın sarı kırmızıların Şampiyonlar Ligi galibiyeti hakkında neler dedi?
Liverpool'un efsane oyuncusu ve Sky yorumcusu Carragher, teknik direktör Slot'a yüklendi.
Galatasaray taraftarının Osimhen'e hazırladığı duygusal pankart da maç kadar konuşuldu.
Galatasaray taraftarı da yüksek takipçili hesaplar tarafından takdir gördü.
Okan Buruk'un atkısı da mizah sayfaları tarafından kullanıldı.
Galatasaray'ın Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganına göndermesi de dikkat çekti.
Sezon başı büyük bütçeler harcanarak kurulan Liverpool eleştirilerin odağındaydı.
ESPN, Liverpool'un İstanbul lanetine değindi.
B/R ise 2005'teki finali hatırlattı.
Fransız basını galibiyeti böyle gördü;
