onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray'ın 1-0'lık Liverpool Galibiyeti Sonrası Dış Basın Tepkileri

Galatasaray'ın 1-0'lık Liverpool Galibiyeti Sonrası Dış Basın Tepkileri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 09:09

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16  turunda Liverpool karşısında aldığı tek gollü galibiyet Avrupa'da da günün en çok öne çıkan spor olaylarından oldu. Rams Park'ta oynanan karşılaşma Avrupa basını ve sosyal medyanın büyük takipçi sayılarına sahip ünlü hesapları tarafından da görüldü. Peki basın sarı kırmızıların Şampiyonlar Ligi galibiyeti hakkında neler dedi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liverpool'un efsane oyuncusu ve Sky yorumcusu Carragher, teknik direktör Slot'a yüklendi.

Liverpool'un efsane oyuncusu ve Sky yorumcusu Carragher, teknik direktör Slot'a yüklendi.

“Arne Slot, Liverpool'u heavy metalden asansör müziğine dönüştürdü.”

Eskiden takımlar Avrupa'da Liverpool'dan korkardı... bu gece İstanbul'da turist gibiydiler.

Jürgen Klopp bir Ferrari yaptı... Slot ise onu kiralık araba gibi kullanıyor.'

Galatasaray taraftarının Osimhen'e hazırladığı duygusal pankart da maç kadar konuşuldu.

Galatasaray taraftarının Osimhen'e hazırladığı duygusal pankart da maç kadar konuşuldu.

Galatasaray taraftarı da yüksek takipçili hesaplar tarafından takdir gördü.

Galatasaray taraftarı da yüksek takipçili hesaplar tarafından takdir gördü.
twitter.com

Galatasaray taraftarları bambaşka bir seviye dostum. Rakip oyuncular topa sahip oldukları her saniye onları yuhalıyorlar ve kendi oyuncularını topa sahip olduklarında itiyorlar, yorumcuların bir kelime bile söylediğini neredeyse duyamıyorsunuz.

Okan Buruk'un atkısı da mizah sayfaları tarafından kullanıldı.

Okan Buruk'un atkısı da mizah sayfaları tarafından kullanıldı.
twitter.com

Galatasaray'ın Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganına göndermesi de dikkat çekti.

Galatasaray'ın Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganına göndermesi de dikkat çekti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezon başı büyük bütçeler harcanarak kurulan Liverpool eleştirilerin odağındaydı.

Sezon başı büyük bütçeler harcanarak kurulan Liverpool eleştirilerin odağındaydı.

ESPN, Liverpool'un İstanbul lanetine değindi.

ESPN, Liverpool'un İstanbul lanetine değindi.
twitter.com

B/R ise 2005'teki finali hatırlattı.

B/R ise 2005'teki finali hatırlattı.
twitter.com

Liverpool, bu sezon ikinci kez Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

2005'teki ünlü zaferlerinin yaşandığı şehir, altüst olmuş bir hale geldi

Fransız basını galibiyeti böyle gördü;

Fransız basını galibiyeti böyle gördü;
twitter.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u (1-0) mağlup etti ve İngiltere'ye az farkla avantajlı bir şekilde gidecek. Fransız oyuncu Ibrahima Konaté maç boyunca zorlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın