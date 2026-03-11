onedio
Bam Adebayo Tek Maçta 83 Sayı Atarak Kobe'nin Rekorunu Kırdı

Oğuzhan Kaya
11.03.2026 - 09:44

Bam Adebayo, Miami Heat'in Washington Wizards'ı 150-129 yendiği maçta 83 sayı atarak Kobe Bryant'ın Lakers'taki 81 sayılık rekorunu kırdı ve NBA tarihinin Wilt Chamberlain'in 100 sayısından sonra bir maçta en çok skor elde eden oyuncu oldu. Modern NBA tarihi baz alındığında ise yeni rekora ulaşmış oldu.

Modern NBA'in rekoru onun!

Modern NBA'in rekoru onun!

Adebayo ilk çeyrekte 31 sayı, devre arasına kadar 43 sayı ve üçüncü çeyrek sonunda 62 sayıya ulaştı. Maçı 20/43 saha içi isabet, 36/43 serbest atış ve 7/22 üçlükle tamamladı. 

Pek çok NBA yıldızı tarafından takdir edilen bu performans basketbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Adebayo'nun savunma ağırlıklı bir oyuncu olması ve kendi rekorunun tek maçta 41 sayı olması bu şaşkınlığın sebeplerinden biriydi.

