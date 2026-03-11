Bam Adebayo Tek Maçta 83 Sayı Atarak Kobe'nin Rekorunu Kırdı

Adebayo ilk çeyrekte 31 sayı, devre arasına kadar 43 sayı ve üçüncü çeyrek sonunda 62 sayıya ulaştı. Maçı 20/43 saha içi isabet, 36/43 serbest atış ve 7/22 üçlükle tamamladı.

Pek çok NBA yıldızı tarafından takdir edilen bu performans basketbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Adebayo'nun savunma ağırlıklı bir oyuncu olması ve kendi rekorunun tek maçta 41 sayı olması bu şaşkınlığın sebeplerinden biriydi.