Beyaz'la Joker'deki 3 Milyon TL'lik Soru Akıllara Pandemideki "30 Büyükşehir ve Zonguldak"ı Getirdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker programında 3 milyon TL'lik soru bir kez daha açıldı. Türkiye'de kaç büyükşehir olduğu sorulan soru, akıllara pandemi döneminde kazınan bilgiyi getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ü seneler sonra ekrana döndürmesiyle büyük ilgi görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz'la Joker'de açılan 3 milyon TL'lik bir soruda sosyal medyada gündem oldu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın