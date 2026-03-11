onedio
Beyaz'la Joker'deki 3 Milyon TL'lik Soru Akıllara Pandemideki "30 Büyükşehir ve Zonguldak"ı Getirdi

Merve Ersoy
11.03.2026 - 10:41

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker programında 3 milyon TL'lik soru bir kez daha açıldı. Türkiye'de kaç büyükşehir olduğu sorulan soru, akıllara pandemi döneminde kazınan bilgiyi getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ü seneler sonra ekrana döndürmesiyle büyük ilgi görmüştü.

Bilgi yarışmasını kendine has esprili üslubuyla sunan Beyazıt Öztürk bu programla sevenlerini bir kez daha ekran başına topladı. Programda sorulan sorular ise viral oldu.

Beyaz'la Joker'de açılan 3 milyon TL'lik bir soruda sosyal medyada gündem oldu.

'Türkiye'de kaç büyükşehir vardır?' sorusu akıllara bugün 6. yıldönümü olan pandemi dönemini getirdi. Pandemi döneminde sık sık '30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ya da benzer önlemlerin alınmasıyla hafızalara kazınan bilgi, bu soruyla yeniden hatırlandı.

