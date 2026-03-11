ABD'nin Hava Saldırısında Hayatını Kaybeden İlkokul Öğrencisinin Annesi Yaşadıklarını Anlattı
ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentine düzenlediği hava saldırısında İran Kızılayı verilerine göre 165'ten fazla kişinin hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar ölü sayısının 168 ile 180 arasında olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çocuğu ilkokul öğrencileriydi.
O saldırının sembol isimlerinden biri ise saldırının olduğu gün annesi tarafından fotoğrafı çekilen üçüncü sınıf öğrencisi Mikail Mirdoraghi'ydi. Annesine el sallarken verdiği fotoğrafla tüm dünyada gündem olan çocuğun annesi saldırı öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı.
Acılı annenin anlattıkları şu şekilde;
O gece ayrıca dua etti ve Kur'an okudu.
