ABD'nin Hava Saldırısında Hayatını Kaybeden İlkokul Öğrencisinin Annesi Yaşadıklarını Anlattı

'Ona akşam yemeği hazırlamıştım ve yemek yerken şöyle dedi: 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi. Ben de 'Oğlum, neden böyle diyorsun? Daha önce hiç böyle dememiştin.' dedim.'

Gece yarısına doğru etrafına yastıklar sardı ve kardeşiyle oturdu. 'Kardeşim, hadi oynayalım. Ben İran'ım, sen Amerika'sın. Silahlarla ve tanklarla oynayalım.' dedi.

Birlikte oynamaya başladılar. 'Bak, İran kazandı mı? Kardeşim, İran kazandı. Ben İran'dım ve kazandım.' dedi. Oğlum İran'ın kazanan olduğunu söyledi. Bütün bunlar o gece ona ilham vermiş gibiydi. Şehit olmadan önceki gece bunların hepsini yaptı.'