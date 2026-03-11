onedio
ABD'nin Hava Saldırısında Hayatını Kaybeden İlkokul Öğrencisinin Annesi Yaşadıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
11.03.2026 - 11:04

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentine düzenlediği hava saldırısında İran Kızılayı verilerine göre 165'ten fazla kişinin hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar ölü sayısının 168 ile 180 arasında olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çocuğu ilkokul öğrencileriydi.

O saldırının sembol isimlerinden biri ise saldırının olduğu gün annesi tarafından fotoğrafı çekilen üçüncü sınıf öğrencisi Mikail Mirdoraghi'ydi. Annesine el sallarken verdiği fotoğrafla tüm dünyada gündem olan çocuğun annesi saldırı öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı.

Acılı annenin anlattıkları şu şekilde;

'Ona akşam yemeği hazırlamıştım ve yemek yerken şöyle dedi: 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi. Ben de 'Oğlum, neden böyle diyorsun? Daha önce hiç böyle dememiştin.' dedim.'

Gece yarısına doğru etrafına yastıklar sardı ve kardeşiyle oturdu. 'Kardeşim, hadi oynayalım. Ben İran'ım, sen Amerika'sın. Silahlarla ve tanklarla oynayalım.' dedi.

Birlikte oynamaya başladılar. 'Bak, İran kazandı mı? Kardeşim, İran kazandı. Ben İran'dım ve kazandım.' dedi. Oğlum İran'ın kazanan olduğunu söyledi. Bütün bunlar o gece ona ilham vermiş gibiydi. Şehit olmadan önceki gece bunların hepsini yaptı.'

O gece ayrıca dua etti ve Kur'an okudu.

Sabahleyin 'Anne, fotoğrafımı çek.' dedi.'

Bu çocuk bir melekti.  O şöyle derdi: “Benim adım Mikail. Mikail, Allah'ın meleği demektir. Bir dileği olan varsa bana söylesin, yerine getireyim.” Allah da onu sevdi ve yanına aldı.

Bu, aynen böyle doğru. Şüpheli hiçbir şey olmamasına rağmen, bu okula füze fırlatan kalpsiz Amerika'ydı. Ben de dört yıl Minab’da yaşadım.

Sadece çocuklarımızı öldürmek istediler.'

