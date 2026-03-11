onedio
Bir İspanyol İçerik Üreticisinin "Türkiye Sayesinde Sahip Olduğumuz Şeyler" Videosu Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
11.03.2026 - 11:33 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 11:44

X'te başlayan İspanya Türkiye dostluğu giderek büyüdü ve kısa sürede güçlü bir bağ haline geldi. Hatta bu bağ İspanya'nın Cumhurbaşkanı Pedro Sánchez'e kadar uzandı. Kendisi partisinin mitinginde açılan Türk bayrağını paylaşarak, ülkemize selam gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı da X hesabından İspanya - Türkiye dostluğuna vurgu yaptıkları bir paylaşımda bulundu. 

'mrtnalvarez' isimli içerik üreticisi 'Türkiye sayesinde sahip olduğumuz fakat çoğumuzun bilmediği şeyler' başlığıyla bir video hazırladı. Video iki ülkenin de beğenisini topladı.

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İspanya'da da yoğurt Yunanlara ait sanılıyor. Kadının videoda özellikle yoğurttan bahsetmesi ayrıca beğeni topladı.

1. Yoğurt

Çoğu insan yoğurdun kökeninin Yunanistan olduğunu düşünse de, aslında Türkler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayılan yoğurt, ismini de doğrudan Türkçedeki 'yoğurmak' fiilinden almıştır. Bugün pek çok dilde (Yogurt, Yoghurt, Joghurt vb.) hala Türkçe kökeniyle anılmaktadır.

2. Lale

Lale dendiğinde akla ilk gelen ülke Hollanda olsa da, lalenin asıl vatanı Orta Asya ve Anadolu'dur. Türkler, lale soğanlarını Orta Asya'dan Anadolu Yarımadası'na getirmiş, buradan da tüm dünyaya yayılmasını sağlamışlardır. Ayrıca 'Tulipán' kelimesi de Fransızca aracılığıyla yine Türkçeden gelmektedir.

3. Kahve

Türkler kahveyi icat etmemiş olsa da (kökeni Etiyopya/Arap yarımadasıdır), 17. yüzyılda kahvenin Avrupa'ya girmesini sağlayanlar Osmanlılar olmuştur. Avrupalılar, Osmanlı İmparatorluğu ile yaptıkları ticaret sayesinde kahveyle tanışmışlardır. Birçok dildeki 'Coffee/Café' kelimeleri de Arapça kökenli olsa da, Avrupa dillerine Türkçe ('Kahve') aracılığıyla geçmiştir.

