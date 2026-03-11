Bir İspanyol İçerik Üreticisinin "Türkiye Sayesinde Sahip Olduğumuz Şeyler" Videosu Beğeni Topladı

Kaynak: https://x.com/mrtnalvarez/status/2031...
X'te başlayan İspanya Türkiye dostluğu giderek büyüdü ve kısa sürede güçlü bir bağ haline geldi. Hatta bu bağ İspanya'nın Cumhurbaşkanı Pedro Sánchez'e kadar uzandı. Kendisi partisinin mitinginde açılan Türk bayrağını paylaşarak, ülkemize selam gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı da X hesabından İspanya - Türkiye dostluğuna vurgu yaptıkları bir paylaşımda bulundu.
'mrtnalvarez' isimli içerik üreticisi 'Türkiye sayesinde sahip olduğumuz fakat çoğumuzun bilmediği şeyler' başlığıyla bir video hazırladı. Video iki ülkenin de beğenisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İspanya'da da yoğurt Yunanlara ait sanılıyor. Kadının videoda özellikle yoğurttan bahsetmesi ayrıca beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın