Bir İspanyol İçerik Üreticisinin "Türkiye Sayesinde Sahip Olduğumuz Şeyler" Videosu Beğeni Topladı

1. Yoğurt

Çoğu insan yoğurdun kökeninin Yunanistan olduğunu düşünse de, aslında Türkler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayılan yoğurt, ismini de doğrudan Türkçedeki 'yoğurmak' fiilinden almıştır. Bugün pek çok dilde (Yogurt, Yoghurt, Joghurt vb.) hala Türkçe kökeniyle anılmaktadır.

2. Lale

Lale dendiğinde akla ilk gelen ülke Hollanda olsa da, lalenin asıl vatanı Orta Asya ve Anadolu'dur. Türkler, lale soğanlarını Orta Asya'dan Anadolu Yarımadası'na getirmiş, buradan da tüm dünyaya yayılmasını sağlamışlardır. Ayrıca 'Tulipán' kelimesi de Fransızca aracılığıyla yine Türkçeden gelmektedir.

Türkler kahveyi icat etmemiş olsa da (kökeni Etiyopya/Arap yarımadasıdır), 17. yüzyılda kahvenin Avrupa'ya girmesini sağlayanlar Osmanlılar olmuştur. Avrupalılar, Osmanlı İmparatorluğu ile yaptıkları ticaret sayesinde kahveyle tanışmışlardır. Birçok dildeki 'Coffee/Café' kelimeleri de Arapça kökenli olsa da, Avrupa dillerine Türkçe ('Kahve') aracılığıyla geçmiştir.