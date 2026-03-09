onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Coğrafya Kader midir? Bir İçerik Üreticisi İspanya'daki Tıp Öğrencilerine YKS Sorularını Çözdürdü

Coğrafya Kader midir? Bir İçerik Üreticisi İspanya'daki Tıp Öğrencilerine YKS Sorularını Çözdürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2026 - 14:15

İçerik Devam Ediyor

İspanya ile X üzerinden başlayan dostluk rüzgarı, pek çok kişiyi etkiledi ve ülkeye dair pek çok konuda da merakları uyandırdı. Kimileri İspanya'daki çalışma sistemini merak ediyor kimileri günlük yaşam maliyetini kimileri ise İspanya'nın seyahat edilecek yerlerini. Peki ya eğitim sistemi?

'ben.sencer' isimli içerik üreticisi, İspanya'nın en iyi üniversitesi olan Barselona Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi öğrencilerine ulaştı. Soruları İspanyolca'ya çevirerek, ÖSYM sorularını çözmelerini isteyen genç, pek çok kişiyi şaşırtan sonuçları da paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DVlSl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki İspanya'da eğitim sistemi nasıl?

Peki İspanya'da eğitim sistemi nasıl?

İspanya’da liseden üniversiteye geçiş, tek bir sınavla değil, iki yıla yayılan bir performans takibiyle yapılıyor. Zorunlu eğitimi bitiren öğrenciler, üniversite hedefliyorlarsa iki yıl süren Bachillerato adlı akademik lise programına geçiyor ve burada kendi alanlarını (Fen, Sosyal veya Sanat) seçiyorlar. Üniversiteye giriş puanı hesaplanırken, bu iki yıl boyunca derslerde alınan notların ortalaması toplam puanın %60’ını oluşturuyor. Yani öğrencinin lise hayatı boyunca gösterdiği istikrar, giriş sınavından daha önemli. 

Geriye kalan %40’lık dilim ise EBAU adı verilen ve mezuniyetten hemen sonra girilen genel bir sınavla belirleniyor. Bu sınavda öğrenciler hem temel derslerden hem de seçtikleri uzmanlık alanlarından sorumlu tutuluyorlar. Özellikle tıp veya mühendislik gibi rekabetin yüksek olduğu bölümleri hedefleyenler, puanlarını 14 tam puana yaklaştırmak için ekstra seçmeli ders sınavlarına da giriyorlar. Özetle sistem, öğrenciyi tek bir günün stresine hapsetmek yerine, lise başarısını merkeze alan ve alan odaklı derinleşmeyi teşvik eden bir yapıya sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın