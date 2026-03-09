Coğrafya Kader midir? Bir İçerik Üreticisi İspanya'daki Tıp Öğrencilerine YKS Sorularını Çözdürdü

İspanya ile X üzerinden başlayan dostluk rüzgarı, pek çok kişiyi etkiledi ve ülkeye dair pek çok konuda da merakları uyandırdı. Kimileri İspanya'daki çalışma sistemini merak ediyor kimileri günlük yaşam maliyetini kimileri ise İspanya'nın seyahat edilecek yerlerini. Peki ya eğitim sistemi?

'ben.sencer' isimli içerik üreticisi, İspanya'nın en iyi üniversitesi olan Barselona Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi öğrencilerine ulaştı. Soruları İspanyolca'ya çevirerek, ÖSYM sorularını çözmelerini isteyen genç, pek çok kişiyi şaşırtan sonuçları da paylaştı.