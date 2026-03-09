onedio
Arda Güler'in Krampon Bağlama Numarasıyla Yaptığı Asist Gündemde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.03.2026 - 14:24

Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1'le devirirken maçta gol perdesini açan skor Tchouameni'den gelmişti. Golün asistini ise Milli yıldız Arda Güler yaptı. Ancak korner atışı öncesi Güler'in kramponlarını bağlıyor gibi yaparak rakibini uyutması ve boşta kaldığı için rahat bir şekilde verdiği pasın gol olması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o asist...

Sosyal medya tepkileri ise şöyle;

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
