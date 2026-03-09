Arda Güler'in Krampon Bağlama Numarasıyla Yaptığı Asist Gündemde
Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1'le devirirken maçta gol perdesini açan skor Tchouameni'den gelmişti. Golün asistini ise Milli yıldız Arda Güler yaptı. Ancak korner atışı öncesi Güler'in kramponlarını bağlıyor gibi yaparak rakibini uyutması ve boşta kaldığı için rahat bir şekilde verdiği pasın gol olması sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya tepkileri ise şöyle;
