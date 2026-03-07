Sevgili Kova, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor ve bu durum, iletişim tarzında ciddi bir hava yaratıyor. Bu durum, belki de önemli bir sözleşme imzalamana ya da resmi bir konuşma yapmana neden olabilir. Unutma ki bugün sarf edeceğin kelimelerin ağırlığı ve sorumluluğu oldukça büyük olacak.

Bugün yazacağın bir mesaj bile uzun vadeli etkili olabilir. Bu nedenle, iletişiminde dikkatli ve net olmaya özen göstermelisin. Kariyer hayatında kendinden emin adımlarla ilerlemek ve gücüne güç katmak için rakiplerinle değil, üstlerinle konuşmayı tercih etmelisin. Şimdi kendini bir üst kulvara taşımaya hazırsın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da açık konuşmaların belirleyici olacağı bir gün seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, bugün net sınırlar çizme zamanı olabilir. Görünen o ki artık partnerinin kıskançlık krizleri ve sana dikte ettiği hayat koşulları artık seni zorlayabilir. İstediğin ne ise açıkça dile getirmeli ve hayatını aşk için bile bir başkasına bırakmamalısın. Unutma bu hayat senin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…