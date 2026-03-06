onedio
Tutuklu Bulunan Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’un Şirketlerine Kayyum Atandı

Tutuklu Bulunan Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un Şirketlerine Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 21:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı şirketlere TMSF kayyum olarak atandığını açıkladı.

Başsavcılık açıklama yayınladı

Başsavcılık açıklama yayınladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Timur’un ortağı veya sahibi olduğu bazı şirketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle oldu:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
