Tutuklu Bulunan Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’un Şirketlerine Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı şirketlere TMSF kayyum olarak atandığını açıkladı.
Başsavcılık açıklama yayınladı
