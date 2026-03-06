Burcu Güneş ve Demet Akalın Gerginliğinde Safını Belli Eden Şarkıcılar!

Hatice de Burcu Güneş'e karşı şu ifadeleri kullandı: 'Ah Burcu Ah

Bazen düşünüyorum... Müzikte 'kalite' dediğimiz şey gerçekten ölçülebilen bir şey mi, yoksa bazı insanların sabah aynaya bakarken kendi kendine verdiği bir puan mı?

Çünkü müzikte çizgiden, kriterden, seviyeden bahsetmek kolay... Ama bu işlerin asıl jürisi dinleyici. Şarkı tutulmuş mu, insanlar sahiplenmiş mi, işte gerçek ölçü orası.

Bir de şöyle bir durum var: Bazı sesler gerçekten çok güçlü oluyor... ama nedense yanında bir şey daha geliyor. Sesin kadar egon da büyük olunca frekans biraz fazla yükseliyor tabii.

Kadın kadını aşağı çekmese keşke. Aynı sahnenin insanlarıyız sonuçta. Kimsenin mikrofonu kimseninkinden daha soylu değil!!

Mesela şu sıralar herkesin diline dolanan bir şarkı var. Ben de lafı çok uzatmayayım...

Sözü Demet Akalın'ın hitine bırakıyorum. Kulaklara fısıldayan o şarkıyla seni uğurluyorum: Yerinde Dur 🖐🏼'