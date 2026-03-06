Burcu Güneş ve Demet Akalın Gerginliğinde Safını Belli Eden Şarkıcılar!
Türk pop müziğinde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı Burcu Güneş’in meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük bir polemiğe dönüştü. “Rakip olabilecek seviyede görmüyorum” sözleriyle gündeme gelen Güneş’in açıklamaları sonrası pop dünyasında adeta cepheler oluştu.
Tartışma büyürken İrem Derici, Ece Seçkin, Bengü, Simge ve Ebru Gündeş gibi birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Demet Akalın’a destek verdi.
Türk pop müziğinde son günlerin en çok konuşulan polemiği giderek büyüyor. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.
Güliz Ayla
Bengü
Ebru Gündeş
İrem Derici
Merve Özbey
Hande Ünsal
Ece Seçkin
Simge Sağın
Hatice
