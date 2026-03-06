onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Güneş ve Demet Akalın Gerginliğinde Safını Belli Eden Şarkıcılar!

Burcu Güneş ve Demet Akalın Gerginliğinde Safını Belli Eden Şarkıcılar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 16:05

Türk pop müziğinde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı Burcu Güneş’in meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük bir polemiğe dönüştü. “Rakip olabilecek seviyede görmüyorum” sözleriyle gündeme gelen Güneş’in açıklamaları sonrası pop dünyasında adeta cepheler oluştu.

Tartışma büyürken İrem Derici, Ece Seçkin, Bengü, Simge ve Ebru Gündeş gibi birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Demet Akalın’a destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinde son günlerin en çok konuşulan polemiği giderek büyüyor. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

Türk pop müziğinde son günlerin en çok konuşulan polemiği giderek büyüyor. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

Akalın’ı sanat, duruş ve kalite açısından kendine yakın görmediğini söyleyen Güneş’in sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

“Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum” sözleriyle dikkat çeken Burcu Güneş’in açıklamalarının ardından polemik adeta alevlendi. Başta İrem Derici ve Ece Seçkin olmak üzere pop dünyasından birçok isim Demet Akalın’a destek verirken, Burcu Güneş’in sosyal medya hesabından verdiği yanıtlar da magazin gündemini iyice hareketlendirdi.

Yaşanan tartışmanın ardından pop müziğin birçok ünlü ismi Demet Akalın’a destek mesajları paylaştı. Bengü’den Simge’ye, Ebru Gündeş’ten Güniz Ayla’ya kadar pek çok sanatçının paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, biz de Demet Akalın’a gelen o destek mesajlarını sizin için derledik.

Burcu Güneş'in o sözlerinden bahsetmiştik:

Güliz Ayla

Güliz Ayla

Güniz Ayla, üç ünlü şarkıcının fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Buraya fiziksel özellikleri birbirinden farklı :) 3 tane Türk pop müziğine çok önemli çok büyük katkılar sağlamış yıldızların fotoğraflarını koyuyorum. 3’ü de birbirinden güzel ve iyi kalpli. Kalp temizliği çok önemli bişi :) İyi ki varsınız kızlar ❤️”

Bengü

Bengü

Bengü, Demet Akalın'a destek vererek 'Yazmayayım dedim ama tutamadım kendimi 🙏🏻 Herkesin ses rengi, ses aralığı, duruşu, şarkı seçimleri, kalitesi başkadır, farklıdır ve 'kendinedir' Yıllarca hit üstüne hit yapmış, onlarca ödül almış, halkın sevgisini kazanmış ve marş gibi şarkılarını çaldığı an ezbere söylediğimiz sevgili Demet ile ilgili bu söylemler ve uslup ne yazık ki talihsiz olmuş... Bizler yıllardır aynı yolda yürüyoruz, üretiyoruz, yeri geliyor tatlı tatlı atışıyoruz ama iyi olanı da her zaman alkışlıyoruz... 👏🏻 Birbirimizin iyi gününde kötü gününde her daim yanyana oluyoruz 🙏🏻🌷 Demet en başta dosttur, kıymetlidir, Ve her zaman da pop müziğe hitler üretmeye devam edecektir 🙏🏻💕 Sevgiler💕' ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ebru Gündeşsosyal medya hesabından Demet Akalın’ın Pırlanta şarkısını paylaşarak kalp emojisi ekledi.

Detaylardan bahsetmiştik:

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici de yaşanan polemikte tarafını açıkça Demet Akalın’dan yana kullanan isimlerden biri oldu. Burcu Güneş’in açıklamalarına yanıt veren Derici, sosyal medya paylaşımlarında Akalın’a destek verdiğini de net şekilde ortaya koydu.

Derici, Burcu Güneş’in Demet Akalın’ı kendisine rakip olarak görmediğini söylemesine tepki gösterirken, Akalın’ın Türk pop müziğindeki yerinin tartışmaya açık olmadığını savundu.

Detaylardan bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merve Özbey

Merve Özbey

Merve Özbey, Demet Akalın, İrem Derici ve Ece Seçkin'in popüler şarkılarını paylaşarak meslektaşlarına destek verdi.

Hande Ünsal

Hande Ünsal Demet Akalın'a Muhteşem Yüzyıl'ın popüler repliğini paylaşarak destek verdi.

Ece Seçkin

Ece Seçkin

'Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak.

Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım... Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki, insanlar işini yapıyor 😃 relax girl, take it easy 💁🏼‍♀️' yorumunu paylaşan Ece Seçkin'den Akalın'a destek gecikmemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Simge Sağın

Simge Sağın

Demet Akalın'ın zamansız hitlerinden Hayalet'i hikayesine ekleyen Simge Sağın, Akalın'ın yanında olduğunu yaptığı paylaşımla gösterdi.

Hatice

Hatice

Hatice de Burcu Güneş'e karşı şu ifadeleri kullandı: 'Ah Burcu Ah

Bazen düşünüyorum... Müzikte 'kalite' dediğimiz şey gerçekten ölçülebilen bir şey mi, yoksa bazı insanların sabah aynaya bakarken kendi kendine verdiği bir puan mı?

Çünkü müzikte çizgiden, kriterden, seviyeden bahsetmek kolay... Ama bu işlerin asıl jürisi dinleyici. Şarkı tutulmuş mu, insanlar sahiplenmiş mi, işte gerçek ölçü orası.

Bir de şöyle bir durum var: Bazı sesler gerçekten çok güçlü oluyor... ama nedense yanında bir şey daha geliyor. Sesin kadar egon da büyük olunca frekans biraz fazla yükseliyor tabii.

Kadın kadını aşağı çekmese keşke. Aynı sahnenin insanlarıyız sonuçta. Kimsenin mikrofonu kimseninkinden daha soylu değil!!

Mesela şu sıralar herkesin diline dolanan bir şarkı var. Ben de lafı çok uzatmayayım...

Sözü Demet Akalın'ın hitine bırakıyorum. Kulaklara fısıldayan o şarkıyla seni uğurluyorum: Yerinde Dur 🖐🏼'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın