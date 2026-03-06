onedio
Burcu Güneş'in Hedef Aldığı Demet Akalın'a Ahiretlik Dostu Ebru Gündeş'ten Destek

Burcu Güneş'in Hedef Aldığı Demet Akalın'a Ahiretlik Dostu Ebru Gündeş'ten Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 15:16

Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalar magazin dünyasını karıştırdı. Sözlerin ardından ünlü isimler birer birer tartışmaya dahil oldu. Ece Seçkin ve İrem Derici Güneş’e tepki gösterirken, Burcu Güneş de sosyal medyadan yanıt verdi. Tartışma büyürken son olarak Ebru Gündeş’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gündeş’in Demet Akalın’a destek verdiği gönderi sosyal medyada gündem oldu.

 İşte detaylar…

Türk pop müziğinde tansiyon yükseldi.

Türk pop müziğinde tansiyon yükseldi.

Şarkıcı Burcu Güneş, Demet Akalın hakkında sözleriyle magazinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güneş, Akalın’ı sanat ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini belirterek, “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken ilk tepki Ece Seçkin’den geldi. Seçkin yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşuyorsun ki? İnsanlar sadece işini yapıyor. Relax girllll, take it easy.”

Bir diğer sert tepki ise İrem Derici’den geldi.

Bir diğer sert tepki ise İrem Derici’den geldi.

Derici paylaşımında “Kız sana n’oldu? Yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Derici, Burcu Güneş’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

“Dallamaya bak ya bir de boyundan falan vurmaya çalışıyor milleti. Kızım bak sen yürek mi yedin ne yedin bilmiyorum da ya kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm, hırsından kabız olursun. Kakalak seni.”

Tepkilerin ardından Burcu Güneş de sessiz kalmadı ve her iki isme de sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Tepkilerin ardından Burcu Güneş de sessiz kalmadı ve her iki isme de sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Ece Seçkin’e yönelik sözlerinde Güneş şu ifadeleri kullandı:

“Ece Seçkin, iftarda bir soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne iki üç bardak kahve, kafan açılsın. Sene kaç oldu hâlâ çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun. Tatlı kız, biraz derin düşün, büyüklerine saygılı ol.”

Güneş ayrıca sözlerinin devamında Seçkin’e gönderme yaparak “Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç?” ifadelerini kullandı.

İrem Derici’ye de sert çıkan Burcu Güneş, şu açıklamayı yaptı:

“Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum.”

Tartışma sürerken Ebru Gündeş de konuya dahil oldu.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından Demet Akalın’ın bir şarkısını paylaşarak kalp emojisi ekledi.

Paylaşımdaki şarkı sözleri ise dikkat çekti:

“Özgüveni tavan, eksik afili

Avucuna almış seni besbelli

Şirazeni kaydırmış temelli

Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?”

