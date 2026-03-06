Burcu Güneş'in Hedef Aldığı Demet Akalın'a Ahiretlik Dostu Ebru Gündeş'ten Destek
Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalar magazin dünyasını karıştırdı. Sözlerin ardından ünlü isimler birer birer tartışmaya dahil oldu. Ece Seçkin ve İrem Derici Güneş’e tepki gösterirken, Burcu Güneş de sosyal medyadan yanıt verdi. Tartışma büyürken son olarak Ebru Gündeş’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gündeş’in Demet Akalın’a destek verdiği gönderi sosyal medyada gündem oldu.
Türk pop müziğinde tansiyon yükseldi.
Bir diğer sert tepki ise İrem Derici’den geldi.
Tepkilerin ardından Burcu Güneş de sessiz kalmadı ve her iki isme de sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Tartışma sürerken Ebru Gündeş de konuya dahil oldu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
