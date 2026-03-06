Burcu Güneş'in Hedef Aldığı Demet Akalın'a Ahiretlik Dostu Ebru Gündeş'ten Destek

Şarkıcı Burcu Güneş, Demet Akalın hakkında sözleriyle magazinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güneş, Akalın’ı sanat ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini belirterek, “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken ilk tepki Ece Seçkin’den geldi. Seçkin yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşuyorsun ki? İnsanlar sadece işini yapıyor. Relax girllll, take it easy.”