Alperen Duymaz Cennetin Çocukları'ndan Son Anda Ayrıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
06.03.2026 - 12:36

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi için başrol teklif edilen Alperen Duymaz’dan sürpriz bir karar geldi. Ünlü oyuncunun projede yer almayacağı ortaya çıktı. Tarafların zamanlama sorunu nedeniyle anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi. 

İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
TRT1’in pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor.

Dizide peş peşe ayrılık haberleri gelirken kadroda büyük bir dönüşüm süreci başladı. Dizide İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından senaryoda da önemli değişikliklere gidilmişti. Bu süreçte Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın da diziden ayrılacağı duyurulmuştu. Ayrıca Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ile Alper Türedi’nin de projede yer almayacağı açıklanmıştı.

Kadrodaki ayrılıklar bununla da sınırlı kalmadı. Dizide Süleyman karakterine hayat veren Ali Düşenkalkar’ın hikayesinin de sona ereceği öğrenildi. Düşenkalkar dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak izleyici karşısına çıkıyordu.

İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yapım ekibi dizinin yeni başrolü için arayışa başlamıştı.

İlk teklif götürülen isimlerden biri ise başarılı oyuncu Alperen Duymaz olmuştu. Duymaz ile yapım ekibinin prensipte anlaşmaya vardığı konuşulurken son gelen bilgiler bu planın gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz, eylül ayında başlayacak yeni ana akım projesi nedeniyle yapım şirketiyle haziran ayına kadar anlaşmak istedi. Ancak yapım şirketi sözleşmenin daha uzun süreli olmasını talep etti.

Ünlü oyuncunun yaz aylarında çekmeyi planladığı bir dijital platform projesi ve eylül ayında başlayacak yeni televizyon projesi nedeniyle takviminin uyuşmadığı öğrenildi.

Bu nedenle tarafların karşılıklı anlaşarak projeden ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Böylece Alperen Duymaz’ın adı Cennetin Çocukları ile anılsa da oyuncu projede yer almayacak. Dizinin yeni başrolü için arayışın ise devam ettiği öğrenildi.

Gülistan Başköy
