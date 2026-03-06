Alperen Duymaz Cennetin Çocukları'ndan Son Anda Ayrıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi için başrol teklif edilen Alperen Duymaz’dan sürpriz bir karar geldi. Ünlü oyuncunun projede yer almayacağı ortaya çıktı. Tarafların zamanlama sorunu nedeniyle anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.
İşte detaylar…
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT1’in pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yapım ekibi dizinin yeni başrolü için arayışa başlamıştı.
Ünlü oyuncunun yaz aylarında çekmeyi planladığı bir dijital platform projesi ve eylül ayında başlayacak yeni televizyon projesi nedeniyle takviminin uyuşmadığı öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın