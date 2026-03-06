Alperen Duymaz Cennetin Çocukları'ndan Son Anda Ayrıldı

Dizide peş peşe ayrılık haberleri gelirken kadroda büyük bir dönüşüm süreci başladı. Dizide İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından senaryoda da önemli değişikliklere gidilmişti. Bu süreçte Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın da diziden ayrılacağı duyurulmuştu. Ayrıca Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ile Alper Türedi’nin de projede yer almayacağı açıklanmıştı.

Kadrodaki ayrılıklar bununla da sınırlı kalmadı. Dizide Süleyman karakterine hayat veren Ali Düşenkalkar’ın hikayesinin de sona ereceği öğrenildi. Düşenkalkar dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak izleyici karşısına çıkıyordu.