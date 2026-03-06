Taşacak Bu Deniz'in Ardından Şimdi de Sevdiğim Sensin'deki Sahur Sahnesi Gündemde
Ramazanın gelmesiyle yerli dizilerde iftar ve sahur sahneleri yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi tartışma yaratırken dün akşam (5 Mart) yeni bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisindeki sahur sahnesi gündem oldu. Dicle karakterinin ezan okunur okunmaz su içmeyi bırakması akıllara Taşacak Bu Deniz'i getirdi.
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni bölümündeki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Sevdiğim Sensin'deki sahur sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
