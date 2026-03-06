onedio
Taşacak Bu Deniz'in Ardından Şimdi de Sevdiğim Sensin'deki Sahur Sahnesi Gündemde

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 18:23

Ramazanın gelmesiyle yerli dizilerde iftar ve sahur sahneleri yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi tartışma yaratırken dün akşam (5 Mart) yeni bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisindeki sahur sahnesi gündem oldu. Dicle karakterinin ezan okunur okunmaz su içmeyi bırakması akıllara Taşacak Bu Deniz'i getirdi.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni bölümündeki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber yerli dizilerdeki iftar ve sahur sahneleri sosyal medyada paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem olmuş ve karakterlerin ezan okunmasına rağmen su içip yemek yemeye devam etmeleri dikkat çekmişti.

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sevdiğim Sensin de yeni bölümünde sahur sahnesine yer verirken Helin Kandemir'in canlandırdığı Dicle karakterinin sahur yaparken ezanı duymasıyla su içmeyi bırakması sosyal medyanın gündemine oturdu. Hangi dizideki sahur sahnesinin doğru olduğu ise kafa karıştırdı.

Sevdiğim Sensin'deki sahur sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
