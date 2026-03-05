Oyuncu Murat Serezli, Arka Sokaklar'ın Kadrosuna Dahil Oldu
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın yayınladığı habere göre Arka Sokaklar kadrosuna oyuncu Murat Serezli dahil oluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin 20. sezonunda da ekrana gelmeye devam eden fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Serezli, emekli başsavcı karakteriyle Arka Sokaklar'da!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın