Oyuncu Murat Serezli, Arka Sokaklar'ın Kadrosuna Dahil Oldu

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 14:22

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın yayınladığı habere göre Arka Sokaklar kadrosuna oyuncu Murat Serezli dahil oluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D’nin 20. sezonunda da ekrana gelmeye devam eden fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Uzun soluklu dizilerden Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna bu kez dikkat çekici bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Murat Serezli, Türker İnanoğlu’nun mirası olarak yoluna devam eden ve D Media imzası taşıyan Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Murat Serezli, emekli başsavcı karakteriyle Arka Sokaklar'da!

Murat Serezli, dizide “Emekli Başsavcı Fevzi” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki bölümlerde hikayeye dahil olacak olan Fevzi, Ankara kökenli bürokrat bir ailede yetişmiş, uzun yıllar yüksek yargıda görev yaptıktan sonra emekli olmuş bir isim olarak izleyici karşısına çıkacak. 

Öte yandan Murat Serezli, daha önce Savaşçı dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Sarp Levendoğlu ile yıllar sonra aynı projede yeniden buluşacak.

