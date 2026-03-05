onedio
Lider Dizi Düşüşte, Rakibinden Atak Geldi: 4 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Lider Dizi Düşüşte, Rakibinden Atak Geldi: 4 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci
05.03.2026 - 12:51

4 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde zirvede yer almaya devam etse de reytinglerde düşüş yaşadı. Eşref Rüya ise AB grubunda ciddi bir yükseliş yaşayarak liderliğe tekrardan gözünü dikti.

İşte, 4 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle Sahipsizler'in ise final bölümüyle ekrana geldiği 4 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sahipsizler ve Eşref Rüya dizileri reytinglerde yükseliş yaşarken haftalardır zirvede yer alan Yeraltı düşüş yaşadı. Eşref Rüya AB kategorisindeki ciddi reyting artışıyla zirveye oynadı.

4 Mart Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

4 Mart Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

4 Mart Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

4 Mart Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

4 Mart Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

4 Mart Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
