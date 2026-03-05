Lider Dizi Düşüşte, Rakibinden Atak Geldi: 4 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
4 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde zirvede yer almaya devam etse de reytinglerde düşüş yaşadı. Eşref Rüya ise AB grubunda ciddi bir yükseliş yaşayarak liderliğe tekrardan gözünü dikti.
İşte, 4 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları...
4 Mart Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
4 Mart Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
4 Mart Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
