Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Mahmut Tuncer'in Hayatı!

Bir yanda halayların efendisi Mahmut Tuncer, diğer yanda ekranların parlayan yıldızı Serenay Sarıkaya... Mediazone Creative AI Studio olarak yapay zekayla hayat verdiğimiz hayali film fragmanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!
İşte o efsane fragmanın ardından yapılan en popüler yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk başta beklenen ismin yorumunu alalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiğ köftenin üstadı olan Mahmut Tuncer gerekli hatırlatmayı yaptı!
Keşke gerçekten 27 Mart’ta tüm sinemalarda olsa...
Filmin kadrosu bomba gibi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Aslında orada derin bir kurgu var...
Robotlar çıktığında daha gerçeğini çekiyor olacağız 💪🏻
👇
İkna etmediğimiz kimse kalmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek bir film.
👇
👇
👇
IMDb listelerine girmeye hazırız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın