onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Mahmut Tuncer'in Hayatı!

Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Mahmut Tuncer'in Hayatı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 14:12

İçerik Devam Ediyor

Bir yanda halayların efendisi Mahmut Tuncer, diğer yanda ekranların parlayan yıldızı Serenay Sarıkaya... Mediazone Creative AI Studio olarak yapay zekayla hayat verdiğimiz hayali film fragmanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! 

İşte o efsane fragmanın ardından yapılan en popüler yorumlar 👇

Mediazone Creative AI Studio

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk başta beklenen ismin yorumunu alalım 👇

İlk başta beklenen ismin yorumunu alalım 👇

Çiğ köftenin üstadı olan Mahmut Tuncer gerekli hatırlatmayı yaptı!

Çiğ köftenin üstadı olan Mahmut Tuncer gerekli hatırlatmayı yaptı!

Şimdiden milyonlara erişen ve Mediazone Creative AI Studio'nun büyük emekleriyle hazırlanan videomuzu milyonlar izledi! Mahmut Tuncer'in hayalini gerçekleştirdiğimiz fragmanımızı kendisi de bir hayli beğenmiş. Yapay zekanın sınırsız hayal gücünü sanatla birleştiren videomuz sosyal medyada büyük yankı uyandırarak binlerce kişinin beğenisini aldı. 

Buyurun diğer yorumlara bakalım 👇

Keşke gerçekten 27 Mart’ta tüm sinemalarda olsa...

Keşke gerçekten 27 Mart’ta tüm sinemalarda olsa...
twitter.com

Filmin kadrosu bomba gibi.

Filmin kadrosu bomba gibi.
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Aslında orada derin bir kurgu var...

Aslında orada derin bir kurgu var...

Robotlar çıktığında daha gerçeğini çekiyor olacağız 💪🏻

Robotlar çıktığında daha gerçeğini çekiyor olacağız 💪🏻

👇

👇

İkna etmediğimiz kimse kalmadı!

İkna etmediğimiz kimse kalmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek bir film.

Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek bir film.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

IMDb listelerine girmeye hazırız!

IMDb listelerine girmeye hazırız!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın