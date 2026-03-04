Ramazan Davulcusunun Ritmine Şarkı Söyleyerek Eşlik Eden TikTok Kullanıcısı Viral Oldu

Beytozey isimli TikTok kullanıcısı Ramazan ayına özel bir video serisiyle beğeni rekorları kırmaya devam ediyor. En son evinin önünden geçen davulcunun ritmlerine eşlik ederek ufak bir konser performansı veren kullanıcı 57 binden fazla beğeni ve 10 binden fazla paylaşım alarak viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı zamanda müzisyen olan kullanıcıya gelen yorumlar da ilgi çekiciydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın