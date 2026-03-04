onedio
Ramazan Davulcusunun Ritmine Şarkı Söyleyerek Eşlik Eden TikTok Kullanıcısı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 13:03

Beytozey isimli TikTok kullanıcısı Ramazan ayına özel bir video serisiyle beğeni rekorları kırmaya devam ediyor. En son evinin önünden geçen davulcunun ritmlerine eşlik ederek ufak bir konser performansı veren kullanıcı 57 binden fazla beğeni ve 10 binden fazla paylaşım alarak viral oldu.

Aynı zamanda müzisyen olan kullanıcıya gelen yorumlar da ilgi çekiciydi.

*davulcu hızlı gidicek şarkıları yetiştiremicen diye ödüm koptu

*Peçeteye şarkı yazıp balkona atsak olur mu abi?

*abi alkışı hakediyor marvel bu kadar iyi geçiş yapamaz

*o kadar iyi ki ne yapıcağımı bilemedim, zil sesi yaptım, sağol abi

